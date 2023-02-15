День святого Валентина в 2023 году стал худшим по сборам за 10 лет
БК сравнил выручку кинотеатров 14 февраля в разные годы
По итогам 14 февраля 2023 года российские кинотеатры заработали 95 млн рублей и продали порядка 307 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Лидерами проката в этот день стали три российских фильма: НЕПОСЛУШНАЯ (21 млн рублей, 65 тысяч зрителей), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (13 млн рублей, 46 тысяч зрителей) и ЧЕБУРАШКА (13 млн рублей, 50 тысяч зрителей).
Характерно, что в прошлом году впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм, зато в этот раз все три проекта оказались отечественного производства.
В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. Десять лет назад выручка кинотеатров составила 67,555 млн рублей, количество проданных билетов - 296,6 тыс. Самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных в 2013 году стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.
Самым успешным для кинопроката день святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда зрители оставили в кассах кинотеатров 324 млн рублей. Количество проданных билетов составило 1,2 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первый ЛЕД был лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 194 млн рублей, а кинозалы посетили 833 тысячи зрителей.
Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*
*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.
|Год
|Общая касса РФ, руб.
|Топ-3 самых кассовых фильма
|2023
|95 118 307
|НЕПОСЛУШНАЯ
|СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
|ЧЕБУРАШКА
|
2022
|
118 372 630
|АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
|СМЕРТЬ НА НИЛЕ
|ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
|
2020
|
324 186 294
|ЛЕД 2
|ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
|ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
|
2019
|
182 014 124
|АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
|ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
|СЕМЬ УЖИНОВ
|
2018
|
193 892 957
|ЛЕД
|ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
|ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
|
2017
|
151 443 708
|НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
|ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
|ДЖОН УИК 2
|
2014
|
137 431 947
|РОБОКОП
|ВИЙ
|ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
|
2013
|
67 555 145
|КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
|НЕВОЗМОЖНОЕ
|ОТВЕРЖЕННЫЕ
|
2012
|
98 093 599
|ЗНАЧИТ, ВОЙНА
|ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
|ZОЛУШКА
15.02.2023 Автор: БК