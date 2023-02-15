День святого Валентина в 2023 году стал худшим по сборам за 10 лет

По итогам 14 февраля 2023 года российские кинотеатры заработали 95 млн рублей и продали порядка 307 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Лидерами проката в этот день стали три российских фильма: НЕПОСЛУШНАЯ (21 млн рублей, 65 тысяч зрителей), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (13 млн рублей, 46 тысяч зрителей) и ЧЕБУРАШКА (13 млн рублей, 50 тысяч зрителей).

Характерно, что в прошлом году впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм, зато в этот раз все три проекта оказались отечественного производства.

В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. Десять лет назад выручка кинотеатров составила 67,555 млн рублей, количество проданных билетов - 296,6 тыс. Самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных в 2013 году стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.

Самым успешным для кинопроката день святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда зрители оставили в кассах кинотеатров 324 млн рублей. Количество проданных билетов составило 1,2 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первый ЛЕД был лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 194 млн рублей, а кинозалы посетили 833 тысячи зрителей.

Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*

*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.

Год Общая касса РФ, руб. Топ-3 самых кассовых фильма 2023 95 118 307 НЕПОСЛУШНАЯ СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЧЕБУРАШКА 2022 118 372 630 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ СМЕРТЬ НА НИЛЕ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 2020 324 186 294 ЛЕД 2 ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН 2019 182 014 124 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ ГРОМКАЯ СВЯЗЬ СЕМЬ УЖИНОВ 2018 193 892 957 ЛЕД ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 2017 151 443 708 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ ГУЛЯЙ, ВАСЯ! ДЖОН УИК 2 2014 137 431 947 РОБОКОП ВИЙ ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ 2013 67 555 145 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ ОТВЕРЖЕННЫЕ 2012 98 093 599 ЗНАЧИТ, ВОЙНА ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ ZОЛУШКА

15.02.2023 Автор: БК