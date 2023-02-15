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Аналитика


День святого Валентина в 2023 году стал худшим по сборам за 10 лет

БК сравнил выручку кинотеатров 14 февраля в разные годы

По итогам 14 февраля 2023 года российские кинотеатры заработали 95 млн рублей и продали порядка 307 тысяч билетов. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Лидерами проката в этот день стали три российских фильма: НЕПОСЛУШНАЯ (21 млн рублей, 65 тысяч зрителей), СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (13 млн рублей, 46 тысяч зрителей) и ЧЕБУРАШКА (13 млн рублей, 50 тысяч зрителей). 

Характерно, что в прошлом году впервые за девять лет в тройку лучших по сборам по итогам этого дня не попал ни один российский фильм, зато в этот раз все три проекта оказались отечественного производства. 

В последний раз сборы меньше, чем в нынешнем году, в этот день были зафиксированы в 2013-м. Тогда День святого Валентина выпал на среду. Десять лет назад выручка кинотеатров составила 67,555 млн рублей, количество проданных билетов - 296,6 тыс. Самыми кассовыми релизами дня всех влюбленных в 2013 году стали боевик КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ, мелодрама НЕВОЗМОЖНОЕ и мюзикл ОТВЕРЖЕННЫЕ.

Самым успешным для кинопроката день святого Валентина, выпавший на будний день, случился в 2020 году. Тогда зрители оставили в кассах кинотеатров  324 млн рублей. Количество проданных билетов составило 1,2 млн. Лидером в этот день стала российская мелодрама ЛЕД 2. При этом первый ЛЕД  был лидером 14 февраля в 2018 году — в тот день общая кинотеатральная касса составила 194 млн рублей, а кинозалы посетили 833 тысячи зрителей. 

Сборы в России в День святого Валентина в 2012-2022 годах*

*учитывались только те годы, в которые 14 февраля выпадало на будний день.

Год Общая касса РФ, руб.  Топ-3 самых кассовых фильма
2023 95 118 307 НЕПОСЛУШНАЯ
СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЧЕБУРАШКА

2022

118 372 630

 АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ
СМЕРТЬ НА НИЛЕ
ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

2020

324 186 294

 ЛЕД 2
ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН

2019

182 014 124

 АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
СЕМЬ УЖИНОВ

2018

193 892 957

 ЛЕД
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ

2017

151 443 708

 НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ
ГУЛЯЙ, ВАСЯ!
ДЖОН УИК 2

2014

137 431 947

 РОБОКОП
ВИЙ
ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

2013

67 555 145

 КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ
ОТВЕРЖЕННЫЕ

2012

98 093 599

 ЗНАЧИТ, ВОЙНА
ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ
ZОЛУШКА

15.02.2023 Автор: БК

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