На прошлой неделе в Москве прошла выставка российского медиапроизводства CPS-2023

В рамках мероприятия участники отрасли обсудили множество насущных проблем и вопросов

Одной из важных панелей на форуме стала Конференция «Возможности сотрудничества с рынками Азии и Ближнего Востока в сфере киноиндустрии». Сессию модерировал Павел Устюжанинов, руководитель Центра стратегического развития Российско-китайской палаты, один из руководителей Российско-монгольского делового совета, член комитета по международному сотрудничеству РСПП, секретарь российско-иранской рабочей группы. В рамках панели спикеры, в числе которых были генеральный директор Indian Films Карен Мирзоян, организатор кинофестиваля «Два крыла» Расул Баташев и кинорежиссер Олег Степченко, обсудили сложности и нюансы, открывающиеся при работе с Китаем, перспективы индийского кино в современной России, а также актуальность и уникальность российских регионов как площадок для производства контента.

Другой важной панелью стала конференция «Меры перезапуска кинопроизводства в регионах. Точка сборки». В ее работе приняли участие руководитель Молодёжного центра Союза кинематографистов России, руководитель Всероссийского молодёжного кинофорума Дмитрий Якунин, руководитель Московской кинокомиссии Анастасия Зуенко, представители множества регионов. Одним из основных месседжей панели стала идея перегруженности Москвы как съемочной площадки – по словам Зуенко, в городе ежегодно производится порядка 500 проектов. Соответственно, регионы отчитались о возможностях работы с ними, в том числе по постоянно расширяющейся программе рибейтов.

Одним из самых ярких эпизодов выставки стала панель «Стране нужны блокбастеры. Будут?», которую модерировала Сусанна Альперина. В ней приняли участие кинопродюсер, режиссtр, сценарист, генеральный директор телекомпании «Формат ТВ» Оксана Барковская, продюсер кинокомпании «Марс Медиа» Нарек Мартиросян, главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова, генеральный продюсер компании «Вега фильм» Катерина Михайлова, генеральный продюсер компании AP Entertainment Дмитрий Рудовский, кинорежиссер и продюсер Олег Штром, продюсер «ВГИК-Дебют» Фtдор Попов, а также Дмитрий Якунин.

В условиях ухода из России мейджоров особенно остро встал вопрос о достаточном наличии в репертуарах кинотеатров отечественных блокбастеров. Участники панели постарались разобраться, что такое «блокбастер», чем он привлекает зрителя, какие будущие проекты российской индустрии могут претендовать на это звание.

Крайне эмоциональным и откровенным стало выступление Олега Березина, в недавнем прошлом – председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Он рассуждал о перенасыщенности репертуарной сетки многозальных кинотеатров, где в день зачастую представлено более 30 разных картин. В связи с этим у него есть идея создания консорциума кинотеатров, демонстрирующих исключительно блокбастеры, то есть проекты с потенциалом сборов 1,5-2 млрд рублей. По его мнению, таких проектов в год может быть порядка 20-30, этой цифры должно хватить для удовлетворения спроса кинозрителей на массовое кино. Основная задача блокбастеров в его понимании – быть коммерческим продуктом. Консорциум, в его представлении, должен быть независимым от государства объединением.

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