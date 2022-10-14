Гендиректор компании «Атмосфера кино» дал первое интервью «Бюллетеню кинопрокатчика»

Руководитель кинопрокатной компании «Атмосфера кино» Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии или бездоговорного использования прав на территории России. Об этом он заявил в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

«Важно будет не поддаться сиюминутному желанию и не разрешать бездоговорное использование прав или принудительную лицензию. Легализация пиратских показов убивает долгосрочные перспективы нашего рынка. Она отсрочит возврат зарубежного контента не только в кинопрокат, но и на те же цифровые платформы, а без него мы не сможем нормально развиваться, – заявил Вадим Иванов в разговоре с БК. – Отчасти еще можно было понять демонстраторов, призывавших к введению принудительной лицензии, когда в кинотеатрах наблюдался абсолютный вакуум. Но в ситуации, когда ближайшей зимой и весной на экранах будет масса перспективного российского контента, не очень понятно, как вместе будут уживаться российское кино и нелегальный зарубежный контент».

В начале июля в России окончательно прекратил работу офис голливудской студии Universal. В конце месяца бывший гендиректор компании UPI Вадим Иванов и экс-директор по маркетингу UPI Николай Борунков учредили новую кинопрокатную компанию под названием «Атмосфера кино». В начале сентября стало известно, что партнером нового дистрибьютора выступает Рубен Дишдишян, который вернулся в кинопрокатный бизнес спустя 11 лет после ухода с поста президента компании «Централ Партнершип».

Подробнее о ближайших релизах компании «Атмосфера кино», возможности прокатывать голливудское кино и дальнейших перспективах российского рынка Вадим Иванов рассказал в большом интервью «Бюллетеню кинопрокатчика». Прочесть его смогут все подписчики рассылки БК, новый электронный выпуск которой станет доступен вечером в пятницу, 14 октября.

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