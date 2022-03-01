«Дождь» и «Эхо Москвы» заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ

Редакция «Эха Москвы» уже выступила с ответным заявлением

Радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (власти РФ внесли эту организацию в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента) заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ. Данные средства массовой информации уже недоступны на многих мобильных устройствах без специальных средств обхода блокировок. Также «Эхо Москвы» отключили от эфира, о чем сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Требование о принятии мер по ограничению доступа к данным информационным ресурсам было внесено в Роскомнадзор Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В заявлении Генпрокуратуры говорится, что данное решение принято в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. В связи с чем Генеральной прокуратурой Российской Федерации в адрес Российской телевизионной и радиовещательной сети, Роскомнадзора и «Газпром-медиа» направлены представления о незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения.

Редакция «Эха Москвы» уже выступила с ответным заявлением, в котором выразила категорическое несогласие с представлением Генпрокуратуры, приведшим к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта. По мнению редакции, содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами и доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России. Редакция планирует оспаривать данное решение в суде.

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