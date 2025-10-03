Телеканал «СОЛНЦЕ» провел презентацию нового сезона

Продолжения комедий «Одни дома» и «Родители Родителей», мультсериал «Чебурашка» и многое другое

2 октября в Театре на Цветном состоялась презентация нового сезона телеканала «СОЛНЦЕ». Ее ведущим выступил генеральный продюсер телеканала Рубен Оганесян.

Для начала он рассказал о показателях за этот год. По данным Mediascope, «СОЛНЦЕ» стал самым растущим каналом по доле (+28% год к году). Доля канала за январь-сентябрь 2025-го составила 1,8% (Россия 0+, все 10-45). В данной аудитории охват вырос на 20%, а среди женщин 25-45 – на 26%. Оганесян подчеркнул, что «СОЛНЦЕ» не только показал самый динамичный рост на рынке, но и превзошел показатели канала Disney за 2022 год по доле (на 11%) и аффинитивности (на 20%) среди женщин 25-45.

Если говорить о трендах в телесмотрении, то в аудитории 10-45 лет совместный просмотр уже превысил одиночный. Генеральный продюсер подчеркнул, что телевидение становится «гарантом стабильности» и поэтому важно подбирать контент таким образом, чтобы он был интересен максимальному количеству обитателей дома. Таким каналом, по его мнению, и является «СОЛНЦЕ».

Сетка вещания сознательно строится так, чтобы каждый день во второй половине дня можно было формировать сериальный слот для всей семьи – тем более, что в 2026 году количество проектов в нем на «СОЛНЦЕ» должно увеличиться. По мнению представителей канала, это формирует новую модель привычки смотрения всей семьей. Оганесян отметил, что эффективность выбранной стратегии подтверждают осенние премьеры: семейный ситком «Одни дома» стартовал на «СОЛНЦЕ» с высокой долей премьерных серий 3,2 (Mediascope, Россия 100+, Все 10-45), а новые эпизоды ситкома «Родители родителей» прошли с долей 1,9 в самом сердце прайма – в 21.00. Всего за год последний в эфире канала посмотрело уже 25 млн зрителей.

В 2026 году зрителей телеканала ждут: комедия «Оливка, Игорек и Рекс» о девочке, понимающей язык животных лучше, чем людей (совместно со Start); вторые сезоны семейных комедий «Одни дома» и «Родители Родителей» (совместно со Start и Okko); второй и третий сезоны детского детектива «Любопытная Варвара» от онлайн-кинотеатра Wink, а также два сезона казахстанского детектива «Таргет», где старшеклассник начинает получать странные таргетированные ролики, предсказывающие катастрофу.

Если говорить об анимации, то уже 25 октября в эфире дебютирует мультсериал «Чебурашка» от студии «Союзмультфильм» (онлайн-премьера на Okko и Wink). Также в новом сезоне появятся анимационный ситком «Эпохальная семейка», где анимация работает по законам классической семейной комедии (совместно со Start), и музыкальное фэнтези «Черный мотылек: Сила музыки» о девочке, открывающей в себе необычный дар (совместно со Start).

В числе новых проектов, которые будут запущены в производство в 2026 году – семейная комедия «Что не так с Севой» о перевоспитании хулигана, вынужденного примерить роль отличника ради любви (сериал Start при поддержке ИРИ); подростковый детектив «Детективы из Крапивы», где городскому мальчику предстоит раскрывать преступления в деревне; магический ситком «Девочка-Яга» о наследнице рода Яг, пытающейся совмещать обычную школу и чародейство.

Фото: пресс-служба «СОЛНЦЕ»