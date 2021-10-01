Единая система интернет-трансляций телеканалов заработает в марте следующего года

Роскомнадзор до сих пор не назначил уполномоченного онлайн-поставщика телеканалов

Закон о бесплатной трансляции 20 обязательных телеканалов в интернете, вступивший в силу 1 октября, фактически не начал действовать, сообщает «Коммерсант». Предполагалось, что в соответствии с поправками к законам «О СМИ» и «Об информации…», которые президент Владимир Путин подписал 1 июля, с 1 октября видеосервисы начнут транслировать контент центральных телеканалов через специальный плеер уполномоченной организации. Однако Роскомнадзор до сих пор не успел назначить единого поставщика ТВ-контента в онлайн-среде, а дополнительные подзаконные акты все еще проходят необходимые согласования.

В данном законопроекте были заинтересованы телехолдинги, которые стремятся контролировать свой контент онлайн и рекламные вставки в нем. С этой целью «Национальная Медиа Группа» (НМГ) еще несколько лет назад учредила ООО «Витрина ТВ», совладельцами которой затем стали «Первый канал», ВГТРК и «Газпром-медиа». Предполагалось, что именно «Витрина ТВ» объединит телеконтент разных каналов и производителей через единый плеер. Однако с таким решением не согласились ОТТ-платформы и операторы платного ТВ. На данный момент через плеер «Витрины» каналы мультиплексов на своей платформе «Смотрим» транслирует только холдинг ВГТРК. Все остальные видеосервисы транслируют телеканалы другими способами, следуя рекомендациям вещателей, и ждут дальнейших решений по выбору уполномоченной организации.

После принятия законопроекта Госдумой детализирующие приказы Роскомнадзора были опубликованы для общественного обсуждения в июле и августе. Сейчас все необходимые согласования по ним не завершены, на данный момент они ожидают заключения Минэкономики. В то же время по закону «Об обязательных требованиях в РФ» такой закон может вступать в силу либо 1 сентября, либо 1 марта. И так как до сих пор даже не назначена единая уполномоченная организация, которая будет вести онлайн-трансляцию от телевещателей, окончательное урегулирование всех вопросов, судя по всему, произойдет в марте 2022 года.

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