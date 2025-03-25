Интерес россиян к пиратским онлайн-ресурсам снизился в 2024 году

На тройку лидеров нелегального рынка пришлось лишь 50,8% рынка

«Коммерсант» опубликовал данные нового отчета компании J’son & Partners Consulting «Атлас рынка легальных видеосервисов России, итоги 2024 года».

Согласно ему, интерес пользователей к пиратским ресурсам в минувшем году снизился: на тройку лидеров нелегального рынка пришлось лишь 50,8% рынка, а большинство трафика перетянули на себя социальные сети и легальные видеохостинги.

В свою очередь, выручка видеосервисов от предоставления b2c-услуг по моделям монетизации за год достигла почти 150 млрд рублей (+34,4% год к году). Доходы участников рынка от подписной модели (SVOD) за счет роста подписчиков и стоимости самой подписки составили 104,87 млрд рублей (+40,8%).

Продажи лицензионного контента другим площадкам принесла 15,8 млрд рублей (13,7 млрд в 2023-м). Эксперты отмечают, что сервисы стали чаще приобретать друг у друга права не только на показ отдельных проектов, но и на целые библиотеки. Стоимость самих проектов также растет.

Выручка видеосервисов от рекламы (AVOD) в 2024 году достигла 43,9 млрд рублей. Показатель вырос на 22,4% год к году.

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