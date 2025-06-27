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Медиа-коммуникационный союз попросил Госдуму доработать законопроект о ПУ для стримингов

Автор: Илья Кувшинов

27 июня 2025

В частности, предлагается получать прокатные удостоверения только на новые проекты

Медиа-коммуникационный союз (МКС), объединяющий «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и других крупных участников медиарынка, попросил Государственную думу ко второму чтению доработать законопроект об изменении правил выдачи прокатных удостоверений. Об этом сообщает РБК.

В письме, подтверждение которого подтвердил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, содержится пять поправок, которые отрасль предлагает рассмотреть:

• Участники рынка призывают обеспечить равноприменимость проектируемых требований в отношении всех интернет-ресурсов, включая социальные сети, а не только аудиовизуальные сервисы;
• Предлагается распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на новые проекты, а не на всю библиотеку онлайн-платформ;
• Просьба исключить риск двойного контроля за контентом стримингов со стороны Минкультуры и Роскомнадзора (первое ведомство занимается выдачей ПУ для кинотеатральных релизов, а второе – регулирует контент в сети). В частности, отмечается, что владельцы платформ не должны нести «административную ответственность за нарушение требований законодательства к содержанию аудиовизуальных произведений, имеющих прокатное удостоверение, выданное Минкультуры»;
• В МКС призывают депутатов учесть специфику демонстрации фильмов и сериалов в сети – проекты нужно размещать «без задержек, ранее или одновременно с появлением на пиратских ресурсах», чтобы «ограничить переток аудитории на информационные ресурсы, не соблюдающие требования отечественного законодательства»;
• Депутатов также просят отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль имела техническую возможность их исполнения.

Напомним, что поправки в части уточнения требований к выдаче прокатного удостоверения были приняты в первом чтении во вторник, 24 июня. Помимо обязательных ПУ для онлайн-кинотеатров, законопроект также расширяет перечень оснований для отказа в выдаче «прокатки» и дает право Минкультуры вносить изменения в уже выданные удостоверения (например, для возрастной маркировки фильмов).

Фото: Freepik

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