Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для стримингов

Помимо этого, будет расширен перечень оснований для отказа в выдаче ПУ

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство в части уточнения требований к выдаче прокатного удостоверения.

В соответствии с законопроектом, в случае его окончательного принятия на владельцев онлайн-кинотеатров будет возложена «обязанность соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения».

Помимо этого, расширяется перечень оснований для отказа в выдаче ПУ. В частности, подобным основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Министерство культуры, в свою очередь, получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения (например, для возрастной маркировки фильмов).