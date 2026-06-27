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Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино

Автор: БК

27 июня 2026

Председатель Госдумы призвал привлечь к обсуждению кинематографистов и деятелей культуры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по культуре организовать совместную с профильным министерством и кинематографистами работу по подготовке законопроектов, направленных на поддержку отечественного кино.

Он напомнил, что соответствующие законопроекты поручил президент России Владимир Путин и необходимо выполнить все «в короткие сроки в приоритетном порядке».

«Важно, чтобы в этой работе самое активное участие приняли кинематографисты и деятели культуры и искусства, которые больше знают о проблемах отрасли, требующих решения», – добавил политик.

25 марта Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте РФ по культуре, на котором поручил как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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