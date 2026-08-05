Официальная касса России: одиссея старого орла

Четвертую неделю подряд лидерство в российских кинотеатрах удерживают неофициальные картины. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 264 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых стал голливудский блокбастер ОДИССЕЯ. Выручка теневого сегмента превысила цифры на старте проектов ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 (206 млн) и ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» (146 млн), но уступила первому уикенду АВАТАРА 3 (480 млн).

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 заработала на третьем уикенде 45,9 млн при снижении выручки на 39,6%. Фильм с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым проигрывает динамике первой части: 312 млн рублей за 801 тысячу билетов против 411 млн рублей и 1,134 млн зрителей после трех недель у прошлогодней картины.

На десятом уикенде МАЙКЛ освоил 38,4 млн рублей. Музыкальный байопик увеличил свою выручку до 2,184 млрд и привлек 4,024 млн зрителей. Проект вошел в пятерку самых кассовых зарубежных релизов, превзойдя ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,132 млрд).

Комедия ХОЛОП 3 заработала на восьмом уикенде 25,8 млн. Ее общие сборы выросли до 1,124 млрд рублей. Количество зрителей достигло 2,368 млн – среди летних российских релизов это четвертое место после фильмов НОЧНОЙ ДОЗОР (4,104 млн зрителей), КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА (3,247 млн зрителей) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,374 млн зрителей).

Третьи выходные принесли хоррору ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 22,1 млн. Выручка картины увеличилась до 181 млн рублей. Проект обогнал фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (155 млн) и остановился в шаге от ОБЕЗЬЯНЫ (186 млн).

Лучшая новинка, семейная комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ, стартовала на шестой строчке. Релиз кинокомпании MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатра Okko освоил 16,1 млн рублей и привлек на свои сеансы 38,8 тысячи зрителей. Новинка проиграла таким аналогам этого года, как ДОКТОР ГАФ (24,6 млн рублей и 60 тысяч зрителей) и РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (22,6 млн рублей и 48 тысяч зрителей).

На седьмой строчке разместилась еще одна новинка, романтическая комедия ЗА ЛЮБОВЬ с Ксенией Бородиной. Картина освоила в первые выходные 15,9 млн рублей, на 43,8% уступив близкой по жанру февральской ленте РАВИОЛИ ОЛИ (28,3 млн) с Ольгой Бузовой. Количество проданных составило 33,9 тысячи.

Приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ заработал во второй уикенд 14,6 млн. Сборы сократились на 47,7%, что сильнее снижения первой части франшизы (-33,3%). Сиквел в целом уступает оригиналу по динамике: 56,9 млн против 60,6 млн за тот же период у проекта 2024 года.

Одиннадцатый уикенд принес хоррору ОБСЕССИЯ 11,6 млн рублей. Касса сократилась на минимальные в первой десятке 31,2%. Общий бокс-офис вырос до 493 млн рублей.

Замкнул топ-10 хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ с выручкой 8,03 млн рублей. Сборы картины Кейна Парсонса после девяти уикендов в прокате достигли 764 млн рублей. Количество проданных билетов выросло до 1,503 млн.

Также в прокат вышли триллер ОГРАБИТЬ ЛОНДОН (11-е место, 7,5 млн рублей и 12 тысяч зрителей), анимационный триллер НЕПОКОЙ (12-е место, 5,84 млн рублей и 10,8 тысяч зрителей), мелодрама ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ (13-е место, 5,82 млн рублей и 12,1 тысяча зрителей), комедийный хоррор ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ (14-е место, 4,7 млн рублей и 9,4 тысячи зрителей), фильм ужасов ШКОЛА ПРИЗРАКОВ (15-е место, 3,2 млн рублей и 6,5 тысяч зрителей), мультфильм ХРАБРЫЙ ДАВИД (18-е место, 2,6 млн рублей и 7,6 тысяч зрителей), слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ (19-е место, 2,5 млн рублей и 5,6 тысяч зрителей) и хоррор МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ (20-е место, 2 млн рублей и 4,2 тысячи зрителей).

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

05.08.2026 Автор: Рая Башинская