top banner

Аналитика


Официальная касса России: одиссея старого орла

«Одиссея» Кристофера Нолана возглавила российский прокат

Четвертую неделю подряд лидерство в российских кинотеатрах удерживают неофициальные картины. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 264 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых стал голливудский блокбастер ОДИССЕЯ. Выручка теневого сегмента превысила цифры на старте проектов ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 (206 млн) и ПРОЕКТ «КОНЕЦ СВЕТА» (146 млн), но уступила первому уикенду АВАТАРА 3 (480 млн).

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 заработала на третьем уикенде 45,9 млн при снижении выручки на 39,6%. Фильм с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым проигрывает динамике первой части: 312 млн рублей за 801 тысячу билетов против 411 млн рублей и 1,134 млн зрителей после трех недель у прошлогодней картины.

На десятом уикенде МАЙКЛ освоил 38,4 млн рублей. Музыкальный байопик увеличил свою выручку до 2,184 млрд и привлек 4,024 млн зрителей. Проект вошел в пятерку самых кассовых зарубежных релизов, превзойдя ПИРАТОВ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ (2,132 млрд).

Комедия ХОЛОП 3 заработала на восьмом уикенде 25,8 млн. Ее общие сборы выросли до 1,124 млрд рублей. Количество зрителей достигло 2,368 млн – среди летних российских релизов это четвертое место после фильмов НОЧНОЙ ДОЗОР (4,104 млн зрителей), КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА (3,247 млн зрителей) и БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР (2,374 млн зрителей).

Третьи выходные принесли хоррору ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО 22,1 млн. Выручка картины увеличилась до 181 млн рублей. Проект обогнал фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (155 млн) и остановился в шаге от ОБЕЗЬЯНЫ (186 млн).

Лучшая новинка, семейная комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ, стартовала на шестой строчке. Релиз кинокомпании MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатра Okko освоил 16,1 млн рублей и привлек на свои сеансы 38,8 тысячи зрителей. Новинка проиграла таким аналогам этого года, как ДОКТОР ГАФ (24,6 млн рублей и 60 тысяч зрителей) и РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ (22,6 млн рублей и 48 тысяч зрителей).

На седьмой строчке разместилась еще одна новинка, романтическая комедия ЗА ЛЮБОВЬ с Ксенией Бородиной. Картина освоила в первые выходные 15,9 млн рублей, на 43,8% уступив близкой по жанру февральской ленте РАВИОЛИ ОЛИ (28,3 млн) с Ольгой Бузовой. Количество проданных составило 33,9 тысячи.

Приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ заработал во второй уикенд 14,6 млн. Сборы сократились на 47,7%, что сильнее снижения первой части франшизы (-33,3%). Сиквел в целом уступает оригиналу по динамике: 56,9 млн против 60,6 млн за тот же период у проекта 2024 года.

Одиннадцатый уикенд принес хоррору ОБСЕССИЯ 11,6 млн рублей. Касса сократилась на минимальные в первой десятке 31,2%. Общий бокс-офис вырос до 493 млн рублей.

Замкнул топ-10 хоррор ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ с выручкой 8,03 млн рублей. Сборы картины Кейна Парсонса после девяти уикендов в прокате достигли 764 млн рублей. Количество проданных билетов выросло до 1,503 млн.

Также в прокат вышли триллер ОГРАБИТЬ ЛОНДОН (11-е место, 7,5 млн рублей и 12 тысяч зрителей), анимационный триллер НЕПОКОЙ (12-е место, 5,84 млн рублей и 10,8 тысяч зрителей), мелодрама ВСЕ, ЧТО МЫ ПОТЕРЯЛИ (13-е место, 5,82 млн рублей и 12,1 тысяча зрителей), комедийный хоррор ПРИЗРАК В КЛЕТКЕ (14-е место, 4,7 млн рублей и 9,4 тысячи зрителей), фильм ужасов ШКОЛА ПРИЗРАКОВ (15-е место, 3,2 млн рублей и 6,5 тысяч зрителей), мультфильм ХРАБРЫЙ ДАВИД (18-е место, 2,6 млн рублей и 7,6 тысяч зрителей), слэшер ПИНОККИО: РАСКРЕПОЩЕННЫЙ (19-е место, 2,5 млн рублей и 5,6 тысяч зрителей) и хоррор МОГИЛЬНЫЙ РИТУАЛ. ЗЛО ВЕРНУЛОСЬ (20-е место, 2 млн рублей и 4,2 тысячи зрителей).

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

05.08.2026 Автор: Рая Башинская

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: пиратская «Одиссея» возглавила прокат
Подробнее
Вадим Верещагин возглавит кинокластер НМГ
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках августа
Подробнее
«Союзмультфильм» откажется от лицензирования классических персонажей для книг и парков
Подробнее
Власти опровергают запрет на использование Telegram в России
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
«Обсессия» стала самым популярным фильмом у пиратов в июле
Подробнее
Новинки августа в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 июля – 2 августа
Подробнее
Конкурсные фильмы фестиваля «Окно в Европу» покажут в рамках проекта КАРО/АРТ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 июля – 2 августа 2026 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» готов рассматривать Казахстан как постоянную площадку для кинопроизводства
Подробнее
Глава киносети AMC поддержал слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предпродажи уикенда: в лидеры вырвался «Непокой»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6-9 августа
Подробнее
Американская киноакадемия переизбрала президента на второй срок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратская «Одиссея» уверенно возглавила чарт
Подробнее
Официальная касса России: дикие миньоны
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы лидируют третью неделю подряд
Подробнее