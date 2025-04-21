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Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов

Автор: Илья Кувшинов

21 апреля 2025

Стриминги пытаются вывести свои библиотеки проектов из-под действия грядущего законопроекта

Российские платформы пытаются вывести свои библиотеки проектов из-под действия грядущего законопроекта об обязательном получении прокатных удостоверений на фильмы и сериалы. Об этом сообщает Forbes.

Сразу несколько источников утверждают, что онлайн-кинотеатры готовы рассмотреть сценарий, по которому обязанность получения прокатных удостоверений будет введена только в отношении новых релизов.

Если поправки будут приняты в текущей версии, то стриминги могут не получить прокатные удостоверения на 10-20% тайтлов из своих библиотек. Один из инсайдеров подчеркивает, что закон «не должен иметь обратной силы и касаться только будущих сделок, а не как это случилось с законодательством о пропаганде ЛГБТ*».

Издание отмечает, что в случае принятия закона в текущем виде, бизнес понесет дополнительные финансовые затраты – оформление каждого прокатного удостоверения стоит 3,5 тыс рублей и занимает до 10 рабочих дней. Также платформам придется расширить штат сотрудников, которые будут заниматься получением разрешений на прокат.

Помимо этого, не исключены и потенциальные потери от нарушений условий контрактов с правообладателями, в которые записываются четкие сроки релизов.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: Freepik

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