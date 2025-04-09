Выручка российских онлайн-кинотеатров выросла в 2024 году

Лидером вновь оказался «Кинопоиск»

«Коммерсант» проанализировал финансовые показатели крупнейших онлайн-кинотеатров по РСБУ, опубликованные в апреле на государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности.

Согласно этой информации, «Кинопоиск» увеличил выручку в 2024 году на 51%, до 47,2 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании за год, наоборот, сократилась – на 12%, до 9,1 млрд рублей. Основную часть выручки стримингу принесли продажа прав на аудиовизуальный контент и подписная модель – 41,9 млрд. Почти в два раза у платформы увеличилась выручка от предоставления прав на контент: с 1,8 млрд в 2023 году до 3,6 млрд в 2024-м.

В «Кинопоиске» настаивают, что при анализе финансовых показателей сервисов «Яндекса» следует ориентироваться на отчетность по МСФО, а не по РСБУ – в частности, из-за того, что основную часть доходов онлайн-кинотеатру приносит подписка с доступом сразу к нескольким сервисам «Яндекса».

У «Иви» выручка за год выросла на 38% и составила 22,9 млрд рублей при росте чистой прибыли до 3,6 млрд. Большая часть выручки онлайн-кинотеатра, как и у «Кинопоиска», пришлась на подписку – 18,1 млрд. Доходы от продажи прав на контент принесли «Иви» в 2024 году 2,6 млрд рублей (почти 2 млрд в 2023 году). Выручка от оказания услуг по размещению информационно-рекламных материалов составила 2,2 млрд рублей. В стриминге отказались от комментариев.

Выручка онлайн-кинотеатра KION за прошлый год выросла на 56% и достигла 11,4 млрд рублей при чистой прибыли в 1,6 млрд. В пояснении к финансовой отчетности стриминга уточняется, что в феврале и октябре 2024 года компания заключила договоры займа с компанией, косвенно контролирующей ООО на общую сумму около 4,8 млрд рублей, процентная ставка – ключевая плюс 2% годовых. Срок погашения первого займа назначен на 31 декабря 2026 года, второго – на 15 октября 2027 года. В KION отказались от комментариев.

Выручка Start в 2024 году составила 6,1 млрд рублей (+18,4% год к году) при чистом убытке 162,3 млн. Представитель онлайн-кинотеатра уточнил, что основную часть выручки составляют доходы от подписки.

Отчетности онлайн-кинотеатров Okko, Premier и Wink пока не были опубликованы.

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