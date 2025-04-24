Доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры в России впервые превысила 40%

Лидером по общему числу подписчиков остается «Кинопоиск»

Аналитическая компания GfK подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2025 года. В опросе участвовали 7200 жителей российских городов в возрасте 16–55 лет.

Согласно ему, доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры составила 41% горожан (35% в четвертом квартале 2024 года). Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, в первом квартале пользовались 54% городских жителей (51% в четвертом квартале). Отмечается, что именно в первом квартале года проникновение подписок традиционно растет быстрее всего. Это связано с выходом больших премьер на платформах во время новогодних праздников.

Лидером по общему числу подписчиков (24%) и пользователям с платной подпиской (19%) остается «Кинопоиск». На второе место по общему числу подписчиков (14%) вырвался онлайн-кинотеатр Okko. Бронза досталась Wink (12% подписчиков). По доле платящих подписчиков стриминги сравнялись – их количество составило по 9% горожан. Четвертую строчку занял «Иви» с результатом в 11% подписчиков и 7% платящих подписчиков. Замкнул пятерку KION (9% и 7% соответственно).

Лучшую динамику роста по охвату пользователей платной подписки продемонстрировали «Кинопоиск» и Okko.

Уровень проникновения подписки вырос в Москве и Санкт-Петербурге: в первом квартале ей пользовались 60% жителей этих городов (57% в прошлом). В других городах-миллионниках также наблюдается рост: 58% жителей против 54% в четвертом квартале 2024 года.

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