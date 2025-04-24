top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры в России впервые превысила 40%

Доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры в России впервые превысила 40%

Автор: Илья Кувшинов

24 апреля 2025

Лидером по общему числу подписчиков остается «Кинопоиск»

Аналитическая компания GfK подготовила исследование о подписках на онлайн-кинотеатры в первом квартале 2025 года. В опросе участвовали 7200 жителей российских городов в возрасте 16–55 лет.

Согласно ему, доля пользователей платной подписки на онлайн-кинотеатры составила 41% горожан (35% в четвертом квартале 2024 года). Всего подписками, включая бесплатные и оформленные на пробный период, в первом квартале пользовались 54% городских жителей (51% в четвертом квартале). Отмечается, что именно в первом квартале года проникновение подписок традиционно растет быстрее всего. Это связано с выходом больших премьер на платформах во время новогодних праздников.

Лидером по общему числу подписчиков (24%) и пользователям с платной подпиской (19%) остается «Кинопоиск». На второе место по общему числу подписчиков (14%) вырвался онлайн-кинотеатр Okko. Бронза досталась Wink (12% подписчиков). По доле платящих подписчиков стриминги сравнялись – их количество составило по 9% горожан. Четвертую строчку занял «Иви» с результатом в 11% подписчиков и 7% платящих подписчиков. Замкнул пятерку KION (9% и 7% соответственно).

Лучшую динамику роста по охвату пользователей платной подписки продемонстрировали «Кинопоиск» и Okko.

Уровень проникновения подписки вырос в Москве и Санкт-Петербурге: в первом квартале ей пользовались 60% жителей этих городов (57% в прошлом). В других городах-миллионниках также наблюдается рост: 58% жителей против 54% в четвертом квартале 2024 года.

Фото: Freepik

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Касса четверга: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Подробнее
Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
«Громовержцы*» и Looney Tunes получат релиз в Китае на фоне торговой войны с США
Подробнее
Касса России: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 апреля 2025 года
Подробнее
Фонд кино продлил прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах
Подробнее
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами в контентный кластер KION
Подробнее
Новый фильм во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом выйдет в 2027 году
Подробнее
Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей
Подробнее
«Святая Анна»: истории на общем фоне истории
Подробнее
Гильдия кастинг-директоров объявила номинантов на свою премию за 2024 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Кракен» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Церемония вручения Евразийской кинопремии состоится в декабре
Подробнее
В Москве состоялась премьера сериала «Урок»
Подробнее
Названы самые популярные сети доставки контента у российских пиратов
Подробнее
Международная касса: «Minecraft в кино» все еще на вершине
Подробнее
Американская касса: сразу два проекта Warner Bros. оказались в тройке лидеров
Подробнее
Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатры обсуждают смягчение законопроекта о прокатных удостоверениях для стримингов
Подробнее
Выручка российских онлайн-кинотеатров выросла в 2024 году
Подробнее
Интерес россиян к пиратским онлайн-ресурсам снизился в 2024 году
Подробнее
Минкультуры поддержало инициативу введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров
Подробнее
Больше половины жителей России продолжают пользоваться подписками на онлайн-кинотеатры
Подробнее