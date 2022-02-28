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Голливудские студии рассматривают возможность отмены своих премьер в России

Автор: Виолетта Палий

28 февраля 2022

Украинские киносети выступают с соответствующими призывами в соцсетях

Руководители голливудских студий рассматривают возможность отказаться от проката своих фильмов в России на фоне ситуации на Украине, сообщает издание The Hollywood Reporter.

На данный момент крупнейшие студии Голливуда и Американская ассоциация кинокомпаний (МРАА) отказываются от официальных комментариев. При этом источники внутри некоторых студий отмечают, что соответствующее решение может быть принято из-за возможного отключения России от платежной системы SWIFT, без которой компании не смогут получать деньги от своих российских представительств.

Ранее Украинская киноакадемия создала онлайн-петицию с призывом бойкотировать российские фильмы и киноиндустрию. Уже 28 февраля в социальных сетях ряда украинских киносетей, в числе которых «Планета Кино» и Multiplex, появились публикации с призывом к международным студиям бойкотировать прокат своих фильмов на территории России и Беларуси. 

По данным БК, в 2019 году доля отечественного кино в кинотеатральном прокате составила 23,1%, в 2020 году была на уровне 47,9%, в 2021-м – 27,2%, а в 2022-м прогнозируется на уровне 21%. Ближайшей крупной голливудской новинкой в России станет кинокомикс БЭТМЕН (UPI) Мэтта Ривза, который стартует в прокате 3 марта.

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