Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ

Также ведомство назвало действия видеохостинга террористическими

18 марта Роскомнадзор потребовал от компании Google «незамедлительно прекратить» распространение угроз в адрес российских граждан на видеоплатформе YouTube.

Ранее ведомству стало известно, что пользователями YouTube демонстрируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации России и Белоруссии. Как отмечает ведомство, действия администрации видеохостинга несут «террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан».

На данный момент в России заблокирован доступ к соцсети Instagram из-за «распространения информационных материалов, содержащих призывы к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих». Также из-за «дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов» заблокирована социальная сеть Facebook. Оба ресурса принадлежат компании Meta Platforms Inc. Роскомнадзор заявил, что подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали.