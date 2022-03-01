Warner Bros и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России

Релиз «Бэтмена» должен был состояться 2 марта, «Морбиуса» – 24 марта

Киностудия Warner Bros за день до премьеры отменила прокат БЭТМЕНА в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Hollywood Reporter. «В свете гуманитарного кризиса в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего полнометражного фильма БЭТМЕН в России. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии», – сказано в заявлении компании.



Deadline сообщает о том, что компания Sony также заявила о приостановке показов своих фильмов на территории России. «Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и вызванную этим неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим запланированные кинотеатральные показы в России, включая предстоящий выпуск МОРБИУСА, — сказано в заявлении компании.

Ранее стало известно, что Disney сообщил о приостановке показов фильмов не территории России. Компания в качестве причины указала «неспровоцированное вторжение» на Украину и гуманитарный кризис, который начался из-за российской операции.