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АВК обратилась к министру культуры РФ с открытым письмом

10 марта 2022

Демонстраторы призывают к выпуску в прокат новых российских фильмов и оказанию поддержки отрасли

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) написала открытое письмо министру культуры России Ольге Любимовой, в котором представители киноплощадок отметили, что ситуация в отрасли в 2022 году с «большой вероятностью катастрофически ухудшится». В частности, такое положение дел связано с введением США, Евросоюзом и другими государствами в феврале 2022 года санкций в отношении Российской Федерации.

В обращении уточняется, что американские студии Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount и Universal приостановили прокат своих фильмов в России на неопределенный срок. Кроме того, Ассоциация отметила, что дистрибьюторы, представляющие интересы иностранных студий, прекративших прокат фильмов в России, не должны осуществлять прокат российских картин, особенно тех, что получили господдержку. 

«В сложившихся условиях, удивление вызывает тот факт, что российский офис компании Walt Disney Company запретил, например, к дальнейшему прокату кинофильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ, снятый российским режиссером на российские деньги, полученные по программе государственной поддержки производства отечественного кино, и не заключает новых договоров на прокат российских фильмов, выходивших в прокат ранее. В ситуации, когда представители «голливудских» киностудий, одновременно являются и обладателями прав на прокат отечественных кинофильмов, кинотеатры не могут даже расторгнуть договоры с такими дистрибьюторами из-за одностороннего отказа от проката фильмов «голливудских» студий со стороны таких студий», — указано в обращении. 

АВК обращает внимание, что российские продюсеры также снимают с проката отечественные фильмы сейчас, «когда есть все условия для того, чтобы успешно их показать российским зрителям». В качестве примера приводится мультфильм ФИННИК. В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ ДОМОВОГО, запланированный для выхода в прокат 24 марта 2022 года, но перенесенный на более поздние сроки.

Также в письме указано, что российские кинотеатры и зрители ждут новые отечественные фильмы, в производство которых государство вложило «значительные средства». По данным Ассоциации, за последние 8 лет за счет средств федерального бюджета через механизмы финансовой поддержки производства фильмов Минкультуры поддержало производство 4 280 отечественных фильмов на общую сумму 25,39 млрд рублей. Также Фонд кино в этот период поддержал производство 303 проектов на общую сумму 28,34 млрд рублей.

«Разработана ли программа поддержки и продвижения в прокате новых кинофильмов, снятых в 2021 году и завершающих производство в 2022 году? Очевидно, что без активного продвижения отечественного кино в кинотеатральном прокате, без выпуска новых интересных фильмов, даже реализация программы «Пушкинская карта» не достигнет предусмотренных целей», — отметила АВК. 

Кроме того, АВК интересуется, разрабатываются и предпринимаются ли министерством меры по поддержке отрасли кинотеатрального показа, в том числе по обеспечению материально-технической базы отечественных кинотеатров. 

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