Минкультуры поддержало инициативу введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров

Об этом сообщается в протоколе согласительного совещания, посвященного внесению поправок в законы

РБК ознакомилось с протоколом согласительного совещания, посвященного внесению поправок в законы, которые могут обязать онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на все фильмы в своих библиотеках. Издание отмечает, что обсуждавшие его ведомства, Минцифры и Минкультуры, разошлись в позициях по поводу законопроекта.

В частности, Минцифры отметило, что введение прокатных удостоверений для стримингов приведет к оттоку пользователей от официальных ресурсов, которые и так регулируются отраслью, и станет причиной роста популярности пиратских сервисов.

Помимо этого, подчеркивается, что совокупный хронометраж фильмов из каталогов четырех крупнейших онлайн-кинотеатров (названия не приведены) составляет около 40 тыс часов. При этом, каталоги ежемесячно пополняются в совокупности на 7 тыс единиц контента. С учетом такого объема Минцифры считает, что «предусмотренное законопроектом регулирование повлечет за собой дополнительные затраты для владельцев аудиовизуальных сервисов на получение прокатных удостоверений», а техническая реализация новых требований «представляется труднореализуемой».

В Минкультуры, в свою очередь, не согласились с оценкой эффективности уже действующих норм, регулирующих редакционную политику онлайн-кинотеатров, заявив, что оценить это в принципе невозможно. Ведомство также отметило, что «Роскомнадзор может обнаружить наличие нежелательной информации спустя определенное время после того, как фильм появился в Сети и с ним уже успело ознакомиться огромное количество людей». Благодаря прокатным удостоверениям, Минкультуры сможет регулировать само по себе появление такого контента.

Если говорить о трудноисполнимости предлагаемых норм из-за большого количества контента, то ведомство «в полной мере осознает предполагаемое увеличение объемов» и «полностью готово к данной ситуации».

Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение в декабре прошлого года группой депутатов и сенаторов, среди которых были Антон Горелкин, Сергей Боярский и Дмитрий Певцов.

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