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Онлайн-кинотеатры могут обязать получать прокатные удостоверения

Автор: Илья Кувшинов

11 декабря 2024

Поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии»

Российские стриминги могут обязать получать прокатные удостоверения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на нескольких собеседников, которые ознакомились с текстом законопроекта.

По словам одного из них, соответствующие поправки планируется внести в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Другой собеседник издания говорит, что получение прокатных удостоверений планируется распространить не только на оригинальный контент видеосервисов, но и на всю библиотеку платформ, то есть и лицензионные сериалы и фильмы.

Ожидается, что законопроект внесет группа депутатов и сенаторов, среди которых Антон Горелкин, Сергей Боярский и Дмитрий Певцов.

Фото: Freepik

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