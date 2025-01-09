Минкультуры рассказало о планах сотрудничества с Китаем в области кинематографии

Спикером выступила министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова поделилась информацией о грядущем российско-китайском сотрудничестве в области кинематографии на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, ведомство предложило китайским коллегам системный подход, который поможет не только взаимно продвигать лучшие национальные фильмы, но и совместно создавать кино, демонстрирующее общие ценности двух народов.

Помимо этого, подготовлен проект плана действий в области совместного кинопроизводства. Документ был передан китайской стороне в декабре. Ожидается, что стороны проведут презентацию копродукционных проектов, где каждая из стран представит на рассмотрение по две художественных, документальных и анимационных картины.

В начале этого года делегация ведущих кинематографистов России отправится в Китай, чтобы познакомиться с главными центрами киноиндустрии КНР.

Любимова также отметила, что ключевым направлением взаимодействия двух сторон является проект учреждения Евразийской академии кинематографических искусств и проведение открытой Евразийской кинопремии.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой