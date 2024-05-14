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Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры

Автор: Илья Кувшинов

14 мая 2024

Советником президента по вопросам культуры, в свою очередь, назначена Елена Ямпольская

В Государственной Думе состоялось пленарное заседание по утверждению федеральных министров.

Сообщается, что Ольга Любимова была официально переназначена на пост министра культуры России. Против ее кандидатуры на должность проголосовали члены партии КПРФ. Об этом ранее заявлял Геннадий Зюганов.

В рамках заседания Любимова также представила программу деятельности Минкультуры России. Среди основных задач ведомства – расширение доступности культурных благ и возможностей творческой самореализации населения до 2030 года; продолжение обновления инфраструктуры музеев, театров и кинозалов; удвоение количества кинозалов в новых регионах к 2030 году (сейчас их 55); поддержка производства фильмов о СВО и финансирование создания национальных картин для детей и юношества; развитие программы «Пушкинская карта».

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 года. До назначения она возглавляла в ведомстве департамент кинематографии.

Также стоит упомянуть, что глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская была назначена советником президента, сменив на посту Владимира Толстого, который занимал эту должность с 2012 года. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ямпольская будет заниматься вопросами культуры вместе с помощником президента Владимиром Мединским, а также привлекаться к теме молодежной политики под кураторством Сергея Кириенко.

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой

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