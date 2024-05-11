Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Ольги Любимовой и Татьяны Голиковой
Автор: БК
11 мая 2024
Их кандидатуры предложил Михаил Мишустин
Михаил Мишустин, накануне заново утвержденный Государственной Думой на посту главы правительства, предложил депутатам утвердить назначения нескольких чиновников.
Сообщается, что министр культуры Ольга Любимова сохранит свой пост в новом составе правительства.
Татьяна Голикова, в свою очередь, продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры в должности вице-премьера.
Государственная Дума будет утверждать вице-премьеров и министров 13 и 14 мая.
Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой
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