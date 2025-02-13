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Минкультуры планирует поддержать производство не менее 140 фильмов в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

13 февраля 2025

Субсидии ведомства на кинематографию достигнут 4,192 млрд рублей

Министерство культуры определилось с минимальным количеством фильмов, которое будет поддержано ведомством в 2025 году.

«В рамках государственной программы "Развитие культуры" федерального проекта "Развитие искусства и творчества" количественный показатель мероприятия по поддержке производства национальных фильмов на 2025 год составляет не менее 140 проектов», – рассказал ТАСС представитель Минкультуры.

Напомним, что в утвержденный перечень приоритетных для государственной финансовой поддержки кинопроизводства вошли темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей, посвященные русскому театру, образу будущего России и многое другое.

Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2025 год, субсидии Министерства культуры на кинематографию в 2025 году достигнут 4,192 млрд рублей.

Фото: Freepik

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