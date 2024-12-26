Минкультуры утвердило перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2025 году

Его опубликовала министр культуры Ольга Любимова

Министр культуры Ольга Любимова опубликовала в своем телеграм-канале перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2025 году, утвержденный ведомством.

В список вошли основные темы, связанные с сохранением и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции нашей страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения в области технологий и промышленности, популяризация института семьи.

Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству.

Помимо этого, большое внимание будет уделено экранизациям произведений русской классической литературы и проектам, посвященным событиям Великой Отечественной войны и СВО.

Фото: телеграм-канал Ольги Любимовой