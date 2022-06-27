В Москве открылся образовательный интенсив «Искусство питчинга»

В первый день эксперты обсуждали текущую ситуацию в киноиндустрии

В преддверии проведения очных защит министерство культуры совместно с медиахолдингом «Цифровое Телевидение» запустило образовательный интенсив «Искусство питчинга». Он продлится с 27 по 29 июня. Интенсив проходит с целью обучить молодых режиссеров навыкам качественной и эффективной презентации проектов, а также способствовать формированию профессионального кинематографического сообщества. В программе предусмотрены разбор защит прошлого и позапрошлого года, групповые прогоны, круглые столы, тренинги не только от профессионалов киноиндустрии, но и рекламного бизнеса. Организатором и куратором интенсива в этом году стал директор по киноканалам ЦТВ, программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.

«Год назад по инициативе Ольги Любимовой был организован первый интенсив, и он дал невероятный результат. Мы столкнулись с тем, что режиссеры-дебютанты не знали, как защищать свои проекты на питчингах. Это проблему надо было как-то решать и помочь молодым авторам. Я надеюсь, что такой интенсив будет проводиться ежегодно», – заявил глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко.

Интенсив открыл круглый стол «Что происходит в индустрии». Спикеры говорили о непростых текущих условиях и перспективах будущего киноиндустрии, и какое место крупные студии и платформы отводят в нем дебютантам. «Будущее туманно. Кинематографисты занимаются тем, что придумывают и запускают то, что зрители должны посмотреть через 2-3 года, – открыл дискуссию генеральный продюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян. – Можно долго дискутировать, какие темы и истории будут интересны зрителю в ближайшие 2-3 года. Но тут каждый автор должен идти от своего, от того, что бы он хотел сказать людям и в чем он больше всего разбирается. Он должен понимать для какой аудитории этот проект делается. Мы видим, что отечественные фильмы и сериалы пользуются спросом. Все то, что сделано хорошо, с душой, качественно и интересно получает обратную связь. Нужно идти от истории и не обращать внимание на политические события. В нашей стране очень много талантов и очень много зрителей, готовых смотреть наше кино».

Иван Кудрявцев отметил, что самым успешным по кассовым сборам для дебютов был 2018 год. Тогда в прокат вышли ТРЕНЕР, СОБИБОР, ПИКОВАЯ ДАМА: ЗАЗЕРКАЛЬЕ. Общий бокс-офис дебютных фильмов составил 1,4 млрд рублей. Глава компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин заявил, что российской индустрии нужно создавать больше заметных проектов. «Всего в год в России производится около 250 полных метров. Из них до экранов доходят порядка 120-130, а заметными становятся около 30 проектов. Нужно статистику подправить — чтобы заметными стали 80-90, и тогда в индустрии все будет хорошо. Мы сможем отстроить индустрию, как это сделал Китай, Южная Корея или Индия. Сейчас возможности открыты, конкуренции на экранах нет. Нужен контент вне зависимости от того, дебютное ли это кино», – уверен он.

Фильмы, созданные при участии «России 1», за последнее время собрали в прокате более 20 млрд рублей. Говоря о том, какие подходы в коммуникации с аудиторией применяет телеканал в силу перезагрузки рынка, директор дирекции маркетинга и внешних коммуникаций «Россия 1» Ясмина Бен Аммар отметила, что в любых обстоятельствах канал делает какие-то новые шаги. «Медиа для маркетинга фильмов остались: телевидение, интернет, радио, наружная реклама. Просто нужно быть изобретательнее. Надо произвести кино, и уже потом согласно обстоятельствам думать над продвижением. Мне очень понравилось, как хорошо зрители отреагировали на тизер ЧЕБУРАШКИ. Хочется сказать словами продюсера и соавтора сценария картины Виталия Шляппо: дождитесь ЧЕБУРАШКУ в кино», – рассказала она.

ИРИ выделяет в 2022 году на создание интернет-контента 15 млрд рублей, половина предусмотрена на производство киноконтента. «Мы находимся сейчас в идеальном шторме, – рассуждает гендиректор «Института развития интернета» Алексей Гореславский. – Деньги выделяются два года, и процесс производства идет. В конце этого года и в 2023 году мы увидим полномасштабный эффект от заявленных миллиардов. Но уже сейчас по результатам того, что делалось раньше, могу сказать, что денег мало, учитывая количество поступающих заявок».

Рассказывая о том, какие проекты дебютантов ищут сейчас платформы, директор по взаимодействию с индустрией медиасервисов «Яндекса» Ксения Болецкая заметила, что видеосервис крайне редко сотрудничает с дебютантами в чистом виде. «Кинопоиск» решил для себя, что работает только с очень большими историями, в потенциале способными собрать не менее 1 млн подписчиков. Среди создателей таких проектов бывают дебютанты: сериал «Нулевой пациент» Евгения Стычкина очень быстро ушел за миллион подписчиков. Мы работаем с людьми, которые принесли нам очень большую историю и в которых мы уверены», – рассказала она. В то же время «Кинопоиск» приобретает проекты дебютантов в авторском кино. Таким образом дебютное авторское кино получает возможность расширить свою аудиторию. В пример она привела фильм ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилла Соколова, который в кинотеатрах прошел незаметно, а на «Кинопоиске» его посмотрела довольно широкая аудитория – зрители, изначально не собиравшиеся идти на него в кинотеатр. «Если вы считаете, что у вас история классная, но не получилась в офлайне, то она может получиться в онлайне. И не важно, дебютная это работа или нет. Таких историй, к сожалению, не так много, но мы видим, что их становится больше», – считает Ксения Болецкая.

Говоря об интересных KION проектах, генеральный директор «МТС Медиа»/KION Игорь Мишин заметил, что большинство дебютантов так или иначе занимаются драмой. «Сама история по своей сути может быть драматичной и даже тяжелой для восприятия, но любое кино снимается ради финала. Развлекательное кино создается для хорошего времяпрепровождения, драма – всегда кино со смыслом. Смысл кроется в финале. Мы не рассматриваем фильмы, где финал оставляет впечатление безысходности, где автор лишает права на счастье каждого человека в отдельности и общество в целом. В кино может быть грусть, но она должна быть светлой, у зрителя должна оставаться надежда: герои попали в трудную ситуацию, пережили ее – и вдали брезжит рассвет», – считает он.

Рассуждая о том, насколько был востребован российский контент за рубежом до нынешнего переходного периода, продюсер Сергей Корнихин отметил, что в киноиндустрии был подъем и спрос был гигантский. «Несколько последних лет были очень успешны с точки зрения участия российского кино на международных фестивалях. Практически ни один кинофестиваль класса А не проходил без одного, а то и нескольких отечественных фильмов, – вспоминает он. – Благодаря поддержке министерства культуры и «Роскино» отечественное кино очень активно интегрировалось в европейский кинопроцесс. Точно так же российские сериалы были показаны на Netflix и других зарубежных сервисах. За последние годы у крупных международных платформ подписчиков вне США стало больше, чем в США, и им жизненно необходимы стали голоса не из традиционного центра киноиндустрии, которым являлся Лос-Анджелес. Нам предлагалось рассказывать истории про нас, так как мы их понимаем и в расчете на нашу аудиторию».

Говоря о том, изменился ли отбор проектов в «Кинопрайме» в силу того, российские кинопроизводители пока не могут участвовать на международных фестивалях, что было важно фонду раньше, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев признал, что это большая беда для арт-мейнстрима, которым занимается «Кинопрайм». «Вопрос фестивальных цепочек серьезен и актуален. Был выстроен календарь, все готовились к определенным крупным фестивалям, – рассказал он. – Картина чаще всего начинала свой путь в мир с крупного международного смотра. Сейчас все это перестраивается и неочевидно, чем закончится. Но ничего страшного. Мы будем продолжать помогать делать качественное, современное талантливое кино. Все равно ситуация придет к балансу, просто будет новый баланс».