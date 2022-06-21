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Минкультуры России поддержит в прокате еще восемь фильмов

Автор: БК

21 июня 2022

В их число входят три дебюта и пять документальных проектов

Министерство культуры России выбрало 8 полнометражных национальных фильмов, которые будут поддержаны в прокате. Поддержка проката национальных фильмов возобновлена с целью поддержки киноотрасли в 2022 году. Новый список поддержанных проектов опубликован на сайте ведомства.

Всего экспертная комиссия рассмотрела 9 заявок на поддержку дебютных национальных фильмов и 24 заявки на поддержку документальных проектов.  По итогам конкурса на получение государственной поддержки эксперты отобрали 3 дебюта и 5 документальных фильмов.

Государственную финансовую поддержку в прокате получат дебютные фильмы ВЕЛГА Анастасии Нечаевой, СТРАНА САША Юлии Трофимовой, а также фильм НА ВЫДОХЕ. 

В список поддержанных документальных фильмов вошли проекты ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, РУКАМИ, КРЫМ НЕБЕСНЫЙ, ПЕРЕПРАВА и АНГЕЛЫ МИЛЫ.

В мае в число аналогичным образом поддержанных фильмов вошли проекты МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕККЭТ, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)ЯНАХИМОВЦЫ,  МЕЖСЕЗОНЬЕСВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ и ОДНА

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