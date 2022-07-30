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Очная защита социально-значимых фильмов. Часть вторая

Автор: Никита Никитин

30 июля 2022

Вторая часть из 39 предложенных проектов

29 июля Министерство культуры РФ провело очную защиту игровых фильмов социально значимой тематики и миноритарной копродукции. В течение дня экспертный совет в блоке социально-значимых проектов рассмотрел 39 заявок. Большинство фильмов в той или иной степени затрагивает военно-патриотическую тематику, вопросы семейных ценностей, отношения общества к людям с ограниченными возможностями и другие социальные проблемы. С проектами, представленными в первой части очной защиты, можно ознакомиться по ссылке.

В рамках питчинга «Киностудия «М» - Фильм» представила проект ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЧЬ. Речь в фильме пойдет о сталинской эпохе, главной героиней выбрана дочь вождя народов Светлана. Ее сыграет Дарья Жовнер. По ходу съемок создатели обещают использовать множество различных спецэффектов. В частности, модуляцию голосов актеров по архивным аудиозаписям речей реальных персонажей. Также сыгранные актерами герои для пущей убедительности будут встроены в реальные хроникальные кадры.

ПАДЕНИЕ ФЕНИКСА - подростковая приключенская картина с элементами шпионского жанра про международную команду старшеклассников, которым удается разрушить изнутри мощную неонацистскую организацию. Молодых героев сыграют начинающие артисты, взрослых персонажей - более известные актеры Евгений Сидихин, Андрей Ильин, Сергей Маховиков и другие. События картины будут разворачиваться не только в современности, но и в прошлом. Картину поддерживают Православный Синод Русской Православной Церкви, «Единая Россия», «Офицеры России» и другие патриотические организации. 

УЗЫ - психологический триллер режиссера Марии Тумовой, который она разрабатывает под руководством продюсеров Станислава Подгаевского и Ивана Капитонова. ЦА проекта - мужчины и женщины в возрасте 16-44 лет. Потенциальный прокатчик - «Централ Партнершип». Заявленный бюджет 110 млн, из них 77 млн - запрашиваемая поддержка. Прогнозируемый бокс-офис - 150 млн. Эстимейт международных продаж - 35 млн, эстимейт диджитал и ТВ - 35 и 15 млн соотвественно. Бюджет промо - 28 млн. Вероятный выход в прокат - осень следующего года.

СМОТРИ НА МЕНЯ - режиссерский проект Владимира Грамматикова, над сценарием которого он работал вместе с Андреем Кончаловским. На главную роль заочно выбрана Юлия Высоцкая. Также продюсеры фильма - Марина Жегалова, Вадим Верещагин и Светлана Зимагорова. Партнеры проекта - медиахолдинг Independent Media и «Централ Партнершип».

ТЯЖКИЕ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ - проект «МТС Медиа», который режиссирует Стас Иванов (сериалы «Немцы», «Юззз»). Согласно сюжету, главный герой - мужчина среднего возраста, когда внезапно встречает девушку, как две капли воды похожую на свою первую любовь. Героиня оказывается дочерью его первой возлюбленной. Проект находится в активной стадии съемок. Из 66 млн производственного бюджета создатели запрашивают всего 7,3 млн.

КРАСНЫЙ ШЕЛК - историко-приключенческий фильм, рассказывающий о событиях 1928 года, когда в Подмосковье неожиданно для всего мира прошел съезд Коммунистической Партии Китая. Этому событию предшествовала ситуация в духе УБИЙСТВА В «ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ», когда в Москву добирался поезд с делегатами, каждый из которых мог оказаться предателем. Проект приурочен к запуску в 2024 году трубопровода «Сила Сибири 2». Предполагается, что проект выйдет в широкий прокат в Поднебесной. Разрешение на съемки китайского блока от властей КНР уже получено. При этом российской стороне важно сохранить контроль над проектом, поэтому китайцы могут вложить не более 40% от бюджета. Над лентой работает команда БАЛКАНСКОГО РУБЕЖА, включая режиссера Андрея Волгина. Производственный бюджет - 177 млн, рекламные затраты - 33 млн. Заинтересованный прокатчик в России - «Централ Партнершип».

«Окапи Продакшн» представила проект ТРИ СТРУНЫ. Фильм расскажет о жизни Василия Андреева, изобретателя балалайки в ее современном виде. Со своим новым инструментом герой доберется до Рима, где вступит в схватку с итальянским музыкантом-виртуозом. Создатели назвали в числе референсов ГЛАДИАТОРА (по уровню исторической достоверности) и ОДЕРЖИМОСТЬ (сравним накал страстей).

«Планета Кино» заявила фильм ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. К проекту прикреплен режиссер Дмитрий Суворов (ОДНА). Фильм расскажет о людях, которые несмотря на ограничения по зрению вносили немалый вклад в победу над нацистами. Режиссер пообещал применить в фильме необычные визуальные и звуковые решения, которые полноценно оценить можно будет только в кинозале. Предполагаемые затраты - 105 млн. Запрашиваемая субсидия - 73,5 млн. Отдача в прокате от фильма оценивается создателями в 80 млн. Продажи в Китай - 50 млн. VOD-платформы и ТВ могут принести 20 и 15 млн рублей соответственно.

«Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» представил фильм ПОСЛЕДНИЕ ЧЕСТНЫЕ режиссера Василия Чигинского. Фильм объединяет шпионский сюжет и мелодраматическую подоплеку. Действие ленты разворачивается в 1952 году, в первую для СССР Олимпиаду, когда советские спортсмены завоевали 22 медали. На картину предполагается потратить 140,8 млн, из них 98,5 млн запрошены у государства. 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - фильм Андрея Грачева, затрагивающий ряд спорных для западного общества тем. Фильм был представлен сравнительно провокационным роликом с участием Захара Прилепина.

ВДОХ-ВЫДОХ - проект кинокомпании «Студия ВЕК». Концептуально фильм напоминает культовую картину ЛОК, только с двумя героями, парнем и девушкой. Пространство фильма будет ограничено салоном автомобиля, а герои прямо за рулем будут выяснять отношения.

ПЕРОВО - автобиографический проект Игоря Поплаухина (НА ТЕБЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ), молодого режиссера, детство которого пришлось на 90-е. История в фильме будет посвящена разводу родителей. Постановщик крайне тщательно подойдет к кастингу, ведь актерам придется играть фактически знакомых ему людей, в том числе его самого в детстве. Бюджет ленты - 90 млн.

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН - проект режиссера Карена Геворкяна. Постановщик питчингует фильм уже третий раз. В производство ленты вложено 120 млн частных инвестиций. Со сцены режиссер посетовал, что если бы ему дали возможность закончить проект раньше, к текущему моменту фильм был бы уже готов. Режиссер попросил на завершение картины 100 млн рублей.

КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ - авантюрная комедия про дружбу народов. Авторы картины хотят вернуться к традициям добрых фильмов про Кавказ, хорошо знакомых с 60-ых годов. Главный герой истории, Давид, во время обычая по похищению невесты умудряется выкрасть не свою возлюбленную, а ее маму. Потенциальная теща и так была против союза дочери с кавказцем, и возникшая ситуация окончательно усложнила положение незадачливого паренька. Посмотревшие материалы проекта эксперты были удивлены внушительным бюджетом картины.

САНЯ, САНЕЧКА, САНЕК - остросоциальная трагикомедия об успешном жителе мегаполиса, который из-за несчатного случая пересаживается в инвалидное кресло. Сюжет фильма основан на реальной судьбе продюсера Александра Суворова. В тизере проекта принял участие Павел Деревянко. Референсами для авторов служили 1+1, ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ, В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ и другие тематически близкие картины, содержащие духоподъемный посыл и юмор. Партнер создаталей - киностудия «ТриИкс Медиа», дистрибьютор - Igmar.

Алексей Учитель представил со сцены проект киностудии «Рок» ВОЛОНТЕР. Сценарий фильма написал Александр Рогожкин, за материал от автора ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ осмелился взяться режиссер Семен Серзин (ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА). ВОЛОНТЕР - одиссея иностранца по русской больнице, читай, по России вообще. Продюсеры запросили у минкульта 100 млн, валовые затраты - 144 млн.

Творческое объединение «Кинолестница» представило проект под названием ГЛАДИАТОР. Фильм предложит зрителям собирательный образ героя по мотивам реальных историй совестких борцов, вынужденно боксировавших за колючей проволокой. Проект разрабатывается с оглядкой на ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ и ВОР. Завершить работу над картиной планируется в сотрудничестве с кинематографистами Узбекистана. Проект поддержан компанией «Каропрокат».

В КЛЕТКЕ. ФИЛЬМ - понометражное продолжение популярного сериала, которое будет сделано таким образом, чтобы пришедшему в кинозал зрителю не обязательно было помнить содержание предыдущих серий. Свой проект авторы предложили воспринимать своеобразной компиляцией БРАТА, ОЛДБОЯ и БЕШЕНОГО БЫКА. У проекта уже есть поддержка НТВ и нескольких онлайн-платформ. Бюджет - 154 млн рублей.

СТРАШНЫЙ СУД - история про священника, который после смерти попадает на тот свет и уже там начинает понимать, что, возможно, прошел свой жизненный путь неправильно. Герой прожил жизнь в соответствии с христианскими догматами, но по факту не любил саму жизнь и не принимал на себя ответственности. Создатели пообещали развить темы культового фильма Павла Лунгина ОСТРОВ, но при этом сделать фильм динамичным. Бюджет ленты - 140 млн.

ПЯТЬ СЫНОВЕЙ МАРИИ - историческая драма о жителях отделенной деревушки Маслянино, в которой все мужчины ушли на фронт. Постепенно жительницы одна за другой начинают получать похоронки, но только не Мария, у которой на войну ушли все пять сыновей, но при этом она получает только письма. Постепенно у героини портятся отношения с соседками, и она уходит жить в тайгу. Авторы фильма предлагают подумать над вопросами - что такое справедливость, вера и надежда? Бюджет ленты - 96 млн, запрашиваемая поддержка - 67,2 млн.

КВАРТИРАНТКА - трагикомичная история о девушке-киллере, приехавшей в Москву искать убийцу родителей. Но знакомство с журналистом-неудачником заставляет героиню изменить свои планы. Продюсеры получили предвариетельное согласие на участие в проекте Полины Гухман, Александра Яценко, Александры Виноградовой и Олега Гааса. В фильме будет серьезный акцент на музыкальную составляющую. Среди множества референсов проекта - РУСАЛКА, БЕРДМЕН, ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, РОДНЯ, ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ.

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