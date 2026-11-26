Об этом заявила председатель комитета по культуре Госдумы Ольга Казакова

Председатель комитета по культуре Госдумы Ольга Казакова заявила в разговоре с «Ведомостями», что Комитет совместно с Минкультуры и Союзом кинематографистов продолжает разрабатывать текст законопроекта по поддержке отечественного кинематографа и о регулировании проката иностранных фильмов, но работа над ним еще не завершена.

Парламентарий подчеркнула, что поэтому преждевременно говорить о каких-то сроках внесения документа, его принятия и вступления в силу.

Казакова также добавила, что зарубежное кино останется на экранах: его прокат будут регулировать утвержденные в стране правила, которые будут определяться, «исходя из интересов российского кино».

Напомним, что детали проекта Федерального закона № 252349-1 были опубликованы во вторник, 24 ноября. Поправки включают в себя специальные квоты для национального кино, компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения для зарубежных картин, а также ежеквартальные отчисления от кассовых сборов иностранных лент в пользу отечественного кинематографа. Согласно тексту документа, предполагалось, что изменения могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Стоит отметить, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) в своем расширенном отзыве на документ заявила, что, на текущий момент, организации кинопоказа к разработке законопроекта привлечены не были. Организация также пригласила представителей Минкультуры и Комитета Государственной Думы по культуре принять участие в обсуждении инициативы на Открытом Дне АВК.

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