Он пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала расписание грядущего Открытого Дня АВК для владельцев и представителей кинотеатров, дистрибьюторов и продюсеров, который пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».

Мероприятие откроется брифингом совета АВК, на котором подведут итоги завершающегося 2026 года и обсудят основные вызовы наступающего 2027-го для бизнеса российских кинотеатров.

Программа мероприятий:

10:00 – Сбор гостей

10:30 – Брифинг Совета АВК

11:15 – Презентация «Невафильм»

11:45 – Сессия «Кто заплатит за иностранное кино в 2027 году?»

13:15 – Показ фильма ВЫЖИТЬ ВО ЛЬДАХ

15:30 – Презентация компании «Трапеза»

15:45 – Сессия «Качество кинопоказа и форматы будущего»

19:00 – Мероприятие от партнеров АВК: кинокомпания Ray of Sun Pictures приглашает участников Дня АВК на светскую премьеру новогодней комедии для взрослых НА ХОД НОГИ

Организаторы отмечают, что в программе возможны изменения.

Аккредитация на мероприятие бесплатная, заявки можно отправлять на e-mail с темой письма «Аккредитация на Открытый День АВК».

Открытый день АВК проводится при поддержке Санкт-Петербургского международного Контент Форума.