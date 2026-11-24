Стала известна программа Открытого Дня АВК
Он пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»
Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала расписание грядущего Открытого Дня АВК для владельцев и представителей кинотеатров, дистрибьюторов и продюсеров, который пройдет 8 декабря в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».
Мероприятие откроется брифингом совета АВК, на котором подведут итоги завершающегося 2026 года и обсудят основные вызовы наступающего 2027-го для бизнеса российских кинотеатров.
Программа мероприятий:
10:00 – Сбор гостей
10:30 – Брифинг Совета АВК
11:15 – Презентация «Невафильм»
11:45 – Сессия «Кто заплатит за иностранное кино в 2027 году?»
13:15 – Показ фильма ВЫЖИТЬ ВО ЛЬДАХ
15:30 – Презентация компании «Трапеза»
15:45 – Сессия «Качество кинопоказа и форматы будущего»
19:00 – Мероприятие от партнеров АВК: кинокомпания Ray of Sun Pictures приглашает участников Дня АВК на светскую премьеру новогодней комедии для взрослых НА ХОД НОГИ
Организаторы отмечают, что в программе возможны изменения.
Аккредитация на мероприятие бесплатная, заявки можно отправлять на e-mail с темой письма «Аккредитация на Открытый День АВК».
Открытый день АВК проводится при поддержке Санкт-Петербургского международного Контент Форума.