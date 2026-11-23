Подать заявку можно до 10 декабря включительно

Продюсерский центр «Мувистарт» открыл прием заявок на питчинг дебютных проектов детского и подросткового кино, который пройдет 21 декабря в рамках «Индустриального дня» в арт-центре Института современного искусства.

К участию принимаются проекты в трех категориях: игровые полнометражные фильмы для детской и подростковой аудитории, игровые проекты на стадии завершения и анимационные проекты для юных зрителей.

Подать заявку можно до 10 декабря включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе «Скрипт.Мувистарт» и заполнить анкету проекта.