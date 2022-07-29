Очная защита социально-значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая

Патриотическое кино, несчастные семьи и национальные красоты

29 июля прошла очная защита игровых фильмов социально значимой тематики и миноритарной копродукции.

В очной защите фильмов совместного производства с миноритарным участием России участвовали два проекта. Изначально предполагалось участие еще двух фильмов, но один проект был отозван европейскими продюсерами, а про еще одну заявку выяснилось, что фильм не является миноритарной ко-продукцией.

Первым представленным проектом стал фильм МОРЕ ЗАБВЕНИЯ. Это мистико-эротический триллер про сложные хитросплетения человеческих отношений, разыгранный на троих. Снимер ленту француз Жером Диаман-Берже. Ожидается участие Юры Борисова, Светланы Ходченковой, а также Клеманс Поэзи или Адель Экзаркопулос.

Компания «Monumental Vision» представила военную драму ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ», посвященную зверствам нацистов в Белоруссии 1941 году. Фильм снят по книге белорусского классика Николая Чергинца о том, как оккупанты в буквальном смысле выкачивали кровь из белорусских детдомовцев. Благодаря усилиям партизан, часть подростков была спасена. Производители запросили 100 млн государственной поддержки.

В этом году на очной защите социально значимых фильмов было подано 115 заявок, что на 35% больше, чем в 2021-м, когда министерство культуры получило 84 заявки. Всего во время питчинга было рассмотрено 39 заявок.

Первым представленым проектом в основном слоте стала биографическая картина ВЫГОТСКИЙ. ВЫШЕ СОЛНЦА. Выдающегося советского психолога, основателя не-фрейдовской психологии и гуманистической педагогики, гораздо более известного сегодня за рубежом, чем на родине, сыграет Сергей Гилев, вторую главную роль исполнит Виктория Исакова. Референсами в работе создателям служили такие проекты как МАСТЕР и ОПАСНЫЙ МЕТОД. Картину снимет режиссер Антон Бильжо. Бюджет картины 124 млн рублей, создатели запрашивают 87 млн. Дистрибьютор - компания «Парадиз». Цифровым релизом будут заниматься Start и All Media.

Bright Live Production представила проект НИКТО КРОМЕ НАС. Концепцию проекта сами создатели описали как «ХОЛОП в армии». По сюжету отец-олигарх отправляет своего непутевого отпрыска в армию, чтобы он научился уму-разуму. Фильм начнется как авантюрная комедия, а закончится как настоящий военный экшн в духе советского боевика В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ, когда герои картины после пройденного обучения сталкиваются с реальными террористами. Бюджет - 141 млн рублей, поддержку проекту оказывает Министерство обороны. Создатели запрашивают 96 млн рублей. Прогноз сборов - 300 млн рублей. Релиз - весна 2025 года. Свою заинтересованность в проекте выразила компания «Централ Партнершип». Цифровые права у компании Russian World Vision.

Компания «Вега Фильм» заявила проект ЛГУНЬЯ. Фильм расскажет историю малоприметной девушки Евы, которая внезапно становится знаменитой после того, как безосновательно обвинила известного певца в сексуальном домогательстве. Картина будет снята по бестселлеру израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен, которая в свою очередь взяла за основу реальный случай. Главные роли должны исполнить Мария Мацель и Никита Ефремов. Снимет картину Юлия Трофимова, чей дебют СТРАНА САША как раз сейчас идет в кинотеатрах. Референсами для авторов картины служат ЛЭДИ БЭРД, ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА и НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ.

ПРОЕКТ «АПЕЧАТКА» - романтическая комедия про девушку-маркетолога, которая придумывает, как заставить всю страну снова перечитать «Войну и мир» Толстого. Создатели планируют снять картину с оглядкой на БЛОНДИНКУ В ЗАКОНЕ и Я ХУДЕЮ, с одной стороны, и ОПЕРАЦИЮ «Ы», с другой. Общий бюджет - 87,5 млн, запрашиваемая сумма - 60,375 млн. По прокату картины создатели достигли предварительной договоренности с компанией «СБ фильм».

Проект с говорящим названием ЗА ВДВ представил Алексей Чадов. Знакомый со многими военными, актер и продюсер поддался на уговоры друзей и решил показать в отдельном фильме гражданскую жизнь вдв-шников, уйдя в сторону от боевой составляющей. Ленту снимет Андрей Богатырев, постановщик КРАСНОГО ПРИЗРАКА. Ориентирами предстоящей ленты были названы МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА, БАТЯ, РОДНЫЕ и прочие народные комедии.

Проект ЛИКБЕЗ сами создатели называют «культурной комедией». Фильм будет сфокусирован на городе Пермь и вопросе о том, зачем жителям провинциальных городов понимать современное искусство. В выпуске фильма заинтересовалась «Централ Партнершип».

Gravity Films представила проект ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ. По сюжету картины бывший хоккеист, опустившийся на дно жизни, обещает незнакомому ребенку помочь вылечить его больную мать, и через это сам возвращается к жизни. Мелодраматическая история нацелена на семейную аудиторию. Авторы картины пообещали снять доброе праздничное кино. Готовый фильм должен будет напоминать известную ленту СИРОТА КАЗАНСКАЯ.

Компания Impact Film заявила проект ПУСТЫЕ РУКИ, посвященной вопросу преждевременных родов. ЦА проекта - женщины 25-44, а также 45+. Ожидается, что 80% аудитории фильма составят именно женщины. Партнеры проекта - All Media и Start. Производственный бюджет - 71,5 млн, запрашиваемая сумма - 50 млн. Бюджет продвижения - 15 млн. 30 млн из общих затрат предполагается отбить в кинотеатрах, 15 млн - на онлайн-платформах, 15 млн - через ТВ, еще 20 млн должны принести международные продажи.

МЫ ИЗ ПРОШЛОГО - военная драма с перемещениями во времени, сюжетом очень напоминающая МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. Прочие референсы предстоящего фильма - ТУМАН, СОЛНЦЕПЕК, ДОНБАСС. ОКРАИНА. 9 СЕКУНД - еще одна военно-патриотическая драма, основанная на реальном подвиге. Компания «Каро Продакшн» при производственном бюджете в 150 млн запрашивает 100 млн поддержки. Представивший фильм Алексей Рязанцев поведал, что фильм готовится к выходу на майские праздники следующего года.

КОРАЛЛОВЫЕ БУСЫ - проект от студии «Вверх», основанный на популярных бурятских сказках, преданиях и легендах. 10-15 процентов хронометража картины будет составлять анимация. Зрители фильма узнают, как зародилось самое глубокое озеро в мире, Байкал, в также самое глубокое чувство, любовь. Заявленный бюджет - 150 млн, запрашиваемая сумма - 100 млн.

Киномпания «Вера» представила проект УЛЕТАЯ ЗА СОЛНЕЧНОМ ВЕТРОМ. По сюжету картины мать и поколеченный войной сын едут в республику Тува, надеясь встретиться с шаманом. Совместный путь навсегда изменит их жизни. Ориентирами в работе создатели назвали фильмы ПТАХА и МАЛЕНЬКИЙ БУДДА. Главную актрису хотят найти среди российских звезд. Одна из задач создателей - показать на большом экране красоты республики Тува и погрузить зрителей в ее атмосферу.

МЯТЕЖНИКИ - остро-социальная драма о людях с ограниченными возможностями. Над картиной работает продюсер и режиссер НЕБЕСНОЙ КОМАНДЫ Владимир Алеников. Новый фильм также основан на реальной истории. Заявленный бюджет - 143 млн рублей.

ДУРАЧОК - драматическая история от компании «Орел» о несчастной семье, которая в полном составе отправляется из провинциального городка в Москву, чтобы главе семейства пересадить почку. Донор органа - брат героя с небольшой задержкой в развитии, которому говорят, что они едут на море. По ходу путешествия все персонажи изменятся в лучшую сторону. Партнеры проекта - «Каропрокат», Kion, Okko и Premier.

«Кинокомпания Альянс» представила проект КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА. Главные герои картины - молодые парни, поступающие в военно-морское училище. Картина затрагивает вечные ценности доброты, дружбы и любви к Родине, но рассказывает об этом без пафоса и простым языком. Режиссер Илья Казанков сам отучился в мореходке.

Фильм АЛЬТЕРНАТИВА коснется темы отношения общества к людям с инвалидностью. Герои картины - молодые люди, которые пройдут путь от взаимного неприятия к симпатии. В актерский каст проекта уже утверждены Ангелина Стречина и Алексей Лукин. Режиссер фильма Владимир Рудак сам уже 25 лет передвигается на инвалидной каляске.

«Кинопрограмма XXI век» заявила проект под названием БРИГ МЕРКУРИЙ. Военно-исторический фильм основан на реальном случае времен Русско-турецкой войны, когда бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями. Бюджет масштабной картины - 618 млн, из них частные инвестиции - 518 млн, запрашиваемая сумма - 100 млн.

ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ - новый проект Тимофея Жалнина (ДВОЕ) по известной молодежной пьесе. Темы фильма - диалог поколений, взросление и внутрисемейные отношения. История начинается с того, что герой-подросток, узнав, что отец уходит из семьи, приводит в дом бездомную женщину. Фильм покажет неуютный мир городских подземок, строек и теплотрасс. В работе над картиной режиссер ориентировался на фильмы МАМОЧКА, КУРЬЕР, ОТРОЧЕСТВО, АКВАРИУМ. В данный момент идет поиск исполнителя главной роли.

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