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В Москве планиурют провести новый фестиваль авторского кино

Автор: БК

2 августа 2022

Минкульт объявил о старте приема заявок на проведение нового киносмотра

Министерство культуры РФ объявило в понедельник о старте отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидии на проведение российского фестиваля авторского кино в городе Москве. Предельный размер субсидии на организацию и проведение нового стиличного киносмотра составляет не более 15 млн рублей.

Предполагается, что новый фестиваль поможет поддержать сферу авторского кино в текущих непростых условиях, когда у отечественных кинематографистов практически отсутствует возможность участвовать в международных фестивалях.

«В сложный период, когда нет возможности попасть на международный фестиваль и практически пропал международный прокат, поддержка продюсеров авторского кино является одним из приоритетных направлений. Проведение большого смотра авторских фильмов станет одной из мер поддержки этой сферы», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

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