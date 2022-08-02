В Москве планиурют провести новый фестиваль авторского кино

Минкульт объявил о старте приема заявок на проведение нового киносмотра

Министерство культуры РФ объявило в понедельник о старте отбора организаций кинематографии, претендующих на получение субсидии на проведение российского фестиваля авторского кино в городе Москве. Предельный размер субсидии на организацию и проведение нового стиличного киносмотра составляет не более 15 млн рублей.

Предполагается, что новый фестиваль поможет поддержать сферу авторского кино в текущих непростых условиях, когда у отечественных кинематографистов практически отсутствует возможность участвовать в международных фестивалях.

«В сложный период, когда нет возможности попасть на международный фестиваль и практически пропал международный прокат, поддержка продюсеров авторского кино является одним из приоритетных направлений. Проведение большого смотра авторских фильмов станет одной из мер поддержки этой сферы», - отмечается в сообщении пресс-службы министерства.

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