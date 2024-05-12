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Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры

Автор: Илья Кувшинов

12 мая 2024

Заключительное утверждение кандидатур запланировано на заседаниях 13 и 14 мая

Кандидаты на посты вице-премьеров и министров, внесенные накануне Михаилом Мишустиным на рассмотрение в Государственную Думу, проходят согласование в профильных комитетах.

Сообщается, что кандидатура Ольги Любимовой на пост министра культуры уже была поддержана профильным комитетом.

В рамках встречи и. о. главы Минкультуры рассказала о планах, в которых особое внимание будет уделено задачам, поставленным Президентом в послании Федеральному Собранию и указах «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях, которые состоятся 13 и 14 мая.

Фото: телеграм-канал Правительства России

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