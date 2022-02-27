Олег Березин покидает пост председателя Ассоциации владельцев кинотеатров

Новый глава будет избран в июне 2022 года

27 февраля Олег Березин принял решение сложить с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С сегодняшнего дня Березин не представляет позицию АВК в различных инстанциях, экспертных советах, рабочих группах и в СМИ. При этом он продолжит исполнять все обязанности главы до передачи полномочий новому председателю АВК. Избрание нового главы состоится на собрании ассоциации в июне 2022 года.

«Деятельность на посту председателя Ассоциации владельцев кинотеатров связана с активным взаимодействием с органами государственной власти Российской Федерации, направленным на отстаивание интересов членов Ассоциации владельцев кинотеатров. Но в связи с принятым руководством Российской Федерации решением о военной операции на территории Украины, с которым я категорически не согласен, и которое я решительно осуждаю, я, тем самым, осуществляю действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация, в соответствии с п. 5.4.5 Устава Ассоциации».

Кроме того, Березин отметил, что он продолжит всеми другими способами поддерживать российскую отрасль кинотеатрального показа, а также сделает все возможное «для уменьшения негативных последствий событий последних дней для российских кинотеатров».

Березин занимал позицию председателя АВК с июля 2017 года.