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Олег Березин покидает пост председателя Ассоциации владельцев кинотеатров

Автор: БК

27 февраля 2022

Новый глава будет избран в июне 2022 года

27 февраля Олег Березин принял решение сложить с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

С сегодняшнего дня Березин не представляет позицию АВК в различных инстанциях, экспертных советах, рабочих группах и в СМИ. При этом он продолжит исполнять все обязанности главы до передачи полномочий новому председателю АВК. Избрание нового главы состоится на собрании ассоциации в июне 2022 года.

«Деятельность на посту председателя Ассоциации владельцев кинотеатров связана с активным взаимодействием с органами государственной власти Российской Федерации, направленным на отстаивание интересов членов Ассоциации владельцев кинотеатров. Но в связи с принятым руководством Российской Федерации решением о военной операции на территории Украины, с которым я категорически не согласен, и которое я решительно осуждаю, я, тем самым, осуществляю действия, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация, в соответствии с п. 5.4.5 Устава Ассоциации». 

Кроме того, Березин отметил, что он продолжит всеми другими способами поддерживать российскую отрасль кинотеатрального показа, а также сделает все возможное «для уменьшения негативных последствий событий последних дней для российских кинотеатров». 

Березин занимал позицию председателя АВК с июля 2017 года.

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