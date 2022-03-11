ММКФ переносится на вторую половину 2022 года
Автор: БК
11 марта 2022
Раннее смотр был запланирован на 21-28 апреля
44-й Московский международный кинофестиваль изменил даты проведения. Предварительно смотр перенесен на вторую половину 2022 года.
«У многих из них в сегодняшней ситуации не получается ни приехать в Москву, ни прислать свои фильмы (в случаях, когда эти фильмы существуют только на пленке или на жестких дисках), а в каких-то случаях — даже получить согласие продюсеров на участие фильмов в фестивале», — отмечено в заявлении организаторов.
Изначально фестиваль был запланирован на 21-28 апреля.
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