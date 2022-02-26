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ВГТРК и «Первый канал» приостанавили членство в Европейском вещательном союзе

Автор: БК

26 февраля 2022

Также об этом объявил радиодом «Останкино»

ВГТРК, «Первый канал» и радиодом « Останкино» приостанавливают свое членство в Европейском Вещательном союзе из-за «политизированности» данной организации и исключения России из конкурса «Евровидение». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВГТРК.

«Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» объявляют о выходе из Европейского Вещательного союза в качестве ответной меры на отстранение России от участия в конкурсе песни «Евровидение-2022», которое мы расцениваем как неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус», — говорится в сообщении.

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Общество
Фото:Nigel Treblin / Getty Images

В качестве примера «политизированности» ВГТРК привел победу в 2016 году украинской певицы Джамалы, а также дисквалификацию Белоруссии в 2021 году.

«Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. <...> К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», — добавили в ВГТРК.

Организаторы «Евровидения» объявили об исключении России из конкурса накануне. Причиной называют военную операцию российской армии на Украине.

Решение вынесла референтная группа союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета EBU. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации», — сообщили организаторы.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/26/02/2022/621a2fa59a794723b7d8ac47

ВГТРК, «Первый канал» и радиодом «Останкино» приостанавливают свое членство в Европейском Вещательном союзе, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВГТРК. Данное решение - ответный шаг на исключение России из конкурса «Евровидение».

В сообщении пресс-службы ВГТРК говорится, что отстранение России от «Евровидения-2022» расценивается как «неуместное политическое жертвоприношение на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус»

Об исключении России из конкурса организаторы «Евровидения» объявили накануне. Причиной называют военную операцию российской армии на Украине. Решение вынесла референтная группа союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета EBU. «Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации», — сообщили организаторы.

В качестве примера «политизированности» «Евровидения» ВГТРК привел победу в 2016 году украинской певицы Джамалы, а также дисквалификацию Белоруссии в 2021 году. «Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина «политика» организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. <...> К сожалению, ЕВU превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», — отметили в ВГТРК.

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