Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке
Автор: БК
27 июня 2025
Заявки принимаются до 28 июля
Фонд кино начал прием заявок на отбор в целях оказания поддержки производства художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.
Заявки будут приниматься с 27 июня до 28 июля включительно.
Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
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