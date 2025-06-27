Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке

Заявки принимаются до 28 июля

Фонд кино начал прием заявок на отбор в целях оказания поддержки производства художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Заявки будут приниматься с 27 июня до 28 июля включительно.

Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.