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Фонд кино объявляет конкурс на производство фильмов о Дальнем Востоке

Автор: БК

27 июня 2025

Заявки принимаются до 28 июля

Фонд кино начал прием заявок на отбор в целях оказания поддержки производства художественных и анимационных национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке.

Заявки будут приниматься с 27 июня до 28 июля включительно. 

Комплекты документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.

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