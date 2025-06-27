В Минкультуры прошел питчинг полнометражных дебютных фильмов

Всего экспертам были представлены 53 проекта

27 июня в Министерстве культуры состоялась очная защита полнометражных дебютных национальных фильмов. Всего экспертам были представлены 53 проекта, и БК рассказывает о некоторых из них.

Первым проектом питчинга стала лента МИР ТЕРЯЕТ ГРОМКОСТЬ (ООО «МСМ»), художественным руководителем которой выступает Алексей Герман-младший. По сюжету синхронистка-переводчица отправляется на ретрит в Абхазию перед важной командировкой, однако в полете получает баротравму и начинает терять слух. Лишаясь профессионального инструмента, она впервые задается вопросом: кто она вне режима постоянной эффективности? Режиссером картины выступает Дарина Фаризова, а продюсерами – Иракли Родоная (БЕЗ ГРАНИЦ), Ксения Мельниченко (ЖАННА ДЮБАРРИ) и Сэлма Агрба. По словам постановщика, проект держит баланс между драмой и роуд-муви. В числе референсов называются ПОЕХАВШАЯ; ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА; МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ и КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ. В дрим-касте – Лена Тронина, Андрей Смоляков и Данияр Аршинов. Съемки запланированы в Абхазии на эту осень. Бюджет картины 85 млн, у Минкультуры запрашивается 50. Релиз предварительно запланирован на 2026 год при участии компании Must see magic film.

Драмеди МОЙ ДЕД МОРОЗ («Вита Актива Продакшн») расскажет о семейной паре, которая работает Дедом Морозом и Снегурочкой – правда, в разгар Нового года жена начинает шантажировать мужа разводом. По словам режиссера и автора сценария Саши Хайдаровой, это фильм про позднее взросление. В дрим-касте на главные роль Антон Васильев и Елена Николаева – последняя, по словам авторов, читала сценарий и заинтересована в участии. В числе референсов называются ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ; АРИТМИЯ, БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ и ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА. Продюсером фильма выступает Юлия Мишкинене, а художественным руководителем – Алена Званцова (ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ). Съемки запланированы в Санкт-Петербурге в феврале 2026 года. Бюджет – 73 млн рублей, у Минкульта запрашивается 50 млн. Есть предварительные договоренности с All Media Company и онлайн-кинотеатром Start.

Драма САМОЛЕТЫ («Меркурий Фильм») расскажет о 25-летней девушке, который ставят страшный диагноз – рассеянный склероз. Столкнувшись с болезнью, которая может сломать ее жизнь и тело, молодая барабанщица ищет новое равновесие между страхом, бунтом и надеждой. Однако все меняется, когда девушка знакомится со вторым пилотом Павлом. Режиссером выступит Никита Сичка, а автором сценария – Анна Харитонова. Художественный руководитель проекта – Александр Котт. В дрим-касте на главную женскую роль – Софья Аржаных, Дарья Балабанова и Василиса Перелыгина. Продюсер Теймур Джафаров отметил, что, по данным на 2025 год, в России насчитывается более 150 тысяч человек с диагнозом рассеянный склероз. По его словам, это картина о надежде. В числе референсов называются ПРОГУЛКА, ВЕРНОСТЬ и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ. Бюджет картины – 59,9 млн рублей. Есть предварительные договоренности по прокату с «Атмосферой кино».

Социальная драма БРАТЬЯ («КФ») станет полнометражным режиссерским дебютом главы Гильдии кастинг-директоров Маргариты Ленских. Действие картины разворачивается в Рыбинске. По сюжету отец собирает троих сыновей, чтобы помочь младшему. По словам постановщика, это история о важности семьи, где детектив является триггером, помогающим героям прожить сложные ситуации, которые позволят им стать ближе. Главные роли в картине исполнят Дмитрий Чеботарев, Антон Артемьев, Сергей Гилев и Александр Марин, который также выступил автором сценария. Кастинг уже утвержден. Художественным руководителем выступает Алексей Сидоров, а продюсером – Георгий Шабанов. Предполагаемый бюджет – 72 млн рублей. Съемки предварительно запланированы на осень 2025 года.

Действие продюсерского проекта Ивана И. Твердовского КОГДА УМРЕТ СОЛНЦЕ (киностудия «Класс коррекции») разворачивается в 1999 году. В центре повествования – тонкая и ранимая девочка Ася, которая становится жертвой травли в школе. За нее вступается старшеклассник Саней, и с этого начинается история их любви. Режиссером картины выпускница мастерской Твердовского в Школе дизайна НИУ ВШЭ Алина Сорокина. Постановщик отметила, что она не жила во время событий картины, но ей хотелось бы его романтизировать. В числе референсов – СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ и КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ ЛУНЫ. Предполагаемый актерский состав – Александра Тихонова, Андрей Дудников, Екатерина Стулова и Николай Шрайбер. Общий бюджет проекта 72,3 млн рублей, у Минкульта запрашивается 49,9 млн. Ориентировочная дата выхода – осень 2027 года, предполагаемый прокатчик – Reflexion Films.

Инклюзивный ромком СИНИЙ И ПУРПУРНАЯ («АТ-Продакшн») расскажет о 22-летнем парне с синдромом Аспергера, который после смерти мамы пытается научиться жить в реальном мире. Однажды он встречает невероятную барменшу с татуировкой в виде крыльев и влюбляется в нее. Режиссером выступает руководитель проекта «Инклюзия в кино» Юлия Сапонова, художественным руководителем – Алена Званцова, а продюсерами – Ася Темникова, Люся Дадальян и Георгий Шабанов. Бюджет – 100 млн рублей. Ожидается, что онлайн-кинотеатр Start инвестирует в проект 50%.

В основе мелодрамы СЦЕНЫ МЕЖДУ НАМИ («Институт Коммуникаций Вита Актива») лежит одноименная короткометражка Александра Титова, недавно получившая приз за лучшую актерскую работу на конкурсе короткометражного кино от МХТ имени А.П.Чехова и Wink. В центре повествования – семейная пара актеров подмосковского театра, перед которой встает сложный выбор: карьера или семья? Зину берут в большой московский театр, а Сема проваливает пробы. Однако, пройдя через расставания, герои понимают, как на самом деле они важны друг для друга. В числе референсов называются АРИТМИЯ, ЕЩЕ ОДИН ГОД и 500 ДНЕЙ ЛЕТА. Главные роли, как и в коротком метре, исполнят Мила Ершова и Семен Алешин. Продюсером картины выступает Юлия Мишкинене, а художественным руководителем – Надежда Михалкова. Уже есть предварительные договоренности с All Media Company и онлайн-кинотеатром Start.

Спортивная драма ПОВОРОТ («Ист Сайд Докьюментари») – дебют Семена Грицая, режиссера монтажа военной драмы ВОЗДУХ. Действие картины разворачивается в 1980 году на фоне расцвета горнолыжного спорта СССР. По сюжету Митя готовится принять участие в финале Чемпионата СССР, но ему мешает страх скорости и поражения. Параллельно с Митей тренируется его друг Слава, гений лыж и надежда советского спорта, на которого с замиранием сердца смотрит молодая горнолыжница Лена. Отмечается, что история вдохновлена судьбами реальных отечественных спортсменов. Художественным руководителем проекта выступает Алексей Герман-младший, а продюсерами – Дмитрий Литвинов, Максим Балаховский и Екатерина Кононенко. Режиссер отметил, что он закончил киноведческий факультет ВГИКа, поэтому советское кино имеет для него огромное значение. В числе референсов по настроению – СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА, ВЕРТИКАЛЬ и ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ, а по теме – ЛЕГЕНДА №17, ГОНЩИКИ и ОДИН ВДОХ. Съемки намечены на март 2026 года. Бюджет картины – 80 млн рублей, у Минкульта запрашивается 50 млн. По словам Кононенко, проект уже поддерживают Камчатский край и Федерация горнолыжного спорта на Камчатке.

Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого представил мистический экшн ХЛЕБ ДА СОЛЬ, действие которого разворачивается во время Великой Отечественной войны. По сюжету политрук попадает в плен к эсэсовцам, взвод которых натыкается на странную деревню: ее жители встречают врага с хлебом и солью. Чувствуя себя хозяевами, фашисты разоряют кладбище и тревожат дух местного кузнеца. Теперь он выходит на охоту против захватчиков. Режиссером выступает Иван Забажанов, а художественным руководителем – Павел Лунгин. В дрим-касте на роль политрука Сергей Гилев, а на роль дедушки – Юрий Назаров. В числе референсов называются ПОВОРОТ НЕ ТУДА, ИДИ И СМОТРИ и КРАСНЫЙ ПРИЗРАК.

Действие драмы КУПЕРИК (кинокомпания «Лето») по мотивам рассказа Дмитрия Аронина «О пользе тюнинга» разворачивается в 2007 году и повествует о молодом человеке, который мечтает о «куперике» – машине купе. Благодаря дружбе с одиноким стариком, мечта парня исполняется, однако очень быстро его «Мерседес» угоняют. Именно в этот момент в жизни Сашки появляется Маша, обаятельная и загадочная девушка, в которую он сразу же влюбляется. Правда, спустя некоторое время Маша тоже исчезает. Режиссером и сценаристом картины выступает Вика Дегтева, а художественным руководителем – Клим Шипенко. В предварительном актерском составе заявлены Олег Савостюк, Стася Милославская, Юрий Стоянов, Полина Лиске и Алексей Серебряков. Партнером проекта станет 1-2-3 Production, а потенциальным прокатчиком называется «Про:взгляд».

В основе комедии ПРИЗРАЧНЫЙ ШАНС (QS Films) – короткометражный фильм «Экстрасенс» выпускницы МШК Юли Филимоновой, которая выступает режиссером и соавтором сценария полнометражной картины. По сюжету примерный семьянин (Степан Девонин) попадает в аварию и начинает видеть призрака – обаятельного мошенника Шутника (Никита Кологривый), за которым тянется шлейф его преступлений. В актерском составе картины также заявлены Анна Михалкова, Антон Филипенко, Соня Присс и Игорь Верник. Постановщица отметила, что ей хочется снять кино, полное абсурда, фарса и гротеска. В числе референсов – ШИРЛИ-МЫРЛИ, ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА и ЖМУРКИ. Художественным руководителем проекта выступает Иван Капитонов. Бюджет картины – 100 млн рублей, у Минкультуры запрашивается 50 млн. Релиз запланирован на осень 2026 года, дистрибьютор – «Атмосфера кино».

Романтическая комедия ТРАССА МОРЕ-МОРЕ (кинокомпания «Скиф») рассказывает о раздолбае Теме, который везет свою бывшую жену и ее нового жениха из Санкт-Петербурга в Сочи, чтобы сорвать их свадьбу и вернуть любовь. В дрим-касте картины называются Слава Копейкин, Яна Енжаева и Олег Отс. В числе референсов – ГРОМКАЯ СВЯЗЬ и ПОЕХВАШАЯ. Режиссером картины выступает Илья Храмов, продюсерами – Сергей Сельянов, Андрей Рыданов и Павел Полуйчик. В прокате фильма заинтересовала кинопрокатная компания «Вольга».

Драма МИРИАДА («Артлайт») рассказывает о писателе, который вместе со своим сыном приезжает в Сухум, чтобы опубликовать книгу о погибших во время войны в Абхазии друзьях. Однако, чтобы произведение вышло в свет, Сандро нужно отказаться от авторства и отдать его своему заклятому врагу и конкуренту. Сценарий картины вдохновлен историей жизни писателя Даура Зантария. Режиссером картины выступает Атана Агрба («Как я познакомился с моей мамой»), а художественным руководителем – Николай Лебедев. Главные роли в проекте исполнят Петр Федоров и Сергей Гилев. Бюджет картины – 72 млн рублей, у ведомства запрашивают 50 млн. Фильмом уже заинтересовались «НМГ Кинопрокат» и Start.

Комедия ТИХОН («Фрут Тайм») расскажет о 15-летней девочке, которая в попытке спасти семью сбегает от матери и ее нового «правильного ухажера» в деревню к отцу, чтобы помочь ему завязать с алкоголем. В дрим-касте – Артем Быстров, Александра Тихонова и Яна Крайнова. Съемки проекта запланированы в Нижегородской области. Режиссером и соавтором сценария выступает Татьяна Моисеева, а продюсером – Юлия Витязева (НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, ЖАР-ПТИЦА). Референсами создатели называют ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ, ЛЕОН, ЖИЛИ-БЫЛИ и БАТЯ. Заявленный бюджет проекта – 73 млн рублей, у ведомства просят 50 млн.

В центре повествования семейной ленты ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА («Лихо!») – мальчик, который не верит, что его папа-летчик разбился в авиакатастрофе, и решает восстановить недостроенную взлетно-посадочную полосу, чтобы отец смог вернуться. В числе референсов по настроению называется франшиза МАНЮНЯ и фильм ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД. Режиссером картины выступает Диана Шапшай, а продюсером – Алексей Лихницкий. На детские роли уже утверждены Александр Бугин и Анна Рытова. В дрим-касте на взрослые партии – Екатерина Вилкова, Ольга Кузьмина, Егор Корнев, Артем Быстров, Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, Асланбек Таугазов и Александр Панкратов-Черный. Релиз предварительно запланирован на 1 июня 2026 года, дистрибьютор – «Атмосфера кино». Проект поддержит онлайн-кинотеатр Start и Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания.

Мистическая сказка ВОЛШЕБНАЯ ПЫЛЬ («Мечталет Плюс») расскажет о девочке-подростке, которая хочет помочь бабушке спасти старый театр при помощи волшебной шкатулки, однако ожившая деревянная кукла намерена захватить город и сделать всех его жителей своими марионетками. Режиссером выступит Сергей Яковлев, который заявил со сцены, что фильм вдохновлен творчеством Мишеля Гондри, Тима Бертона и «Улицей Сезам». Согласие на главную роль уже дала Диана Енакаева. Съемки картины пройдут в Хабаровске с привлечением местных специалистов киноиндустрии и театрального сообщества.

Действие драмы МАЙЯ («Синетрейн») будет разворачиваться на фоне велокультуры fixed gear (байков без тормозов). Главному герою картины Марку – 21 год, он слушает панк и устраивает экстремальные велогонки. Внезапно молодой человек встречает свою маму, которую никогда в жизни не видел. Они пытаются наладить отношения, однако трудно наладить то, чего никогда не было. Режиссером картины выступает Сергей Малкин («Последний фильм о любви»). По его словам, это история про упущенную возможность. Переговоры по проекту ведутся с Олегом Савостюком и Оксаной Акиньшиной, обоим актерам понравился сценарий. Съемки должны пройти в Санкт-Петербурге. В картине также заинтересована кинопрокатная компания «Вольга».

Семейная драма МАМА, ПАПА, Я («Виктория Филмс») расскажет о молодых супругах, которые перестают слышать друг друга и доводят ситуацию до суда – правда, от этого больше всего страдает их маленькая дочь. По словам режиссера Евгении Шевченко, это история о преодолении эгоизма и поиске коммуникации между любящими людьми. Главные роли в картине исполнят Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Серафима Соловьева («Бедные смеются, богатые плачут») и Виктория Толстоганова. Художественным руководителем проекта выступает Борис Акопов (БЫК, «На автомате»). Съемки картины пройдут в Саратове и Энгельсе.

В центре повествования криминальной драмы ПАРТАК («Лира Фильм») – терзаемый муками совести за совершенные в юности преступления Артем, который выходит из тюрьмы и пытается вернуться к обычной жизни. Однажды он влюбляется в тату-мастера, но у девушки есть проблемы – черные коллекторы требуют вернуть долги ее умершего отца. Их методы становятся все жестче, что и вынуждает главного героя пойти против своих принципов. Режиссером выступает Алексей Постнов, а продюсерами – Наталия Клибанова и Тимур Белый. По словам постановщика, на создание сценария его вдохновили события, произошедшие с его близкими. Съемки должны пройти в Тольятти. Драматические референсы истории – БРАТ 2, БУМЕР: ФИЛЬМ ВТОРОЙ, КАЛИНА КРАСНАЯ. Главные роли в картине исполнят Иван Янковский, которому очень понравился сценарий, и Диана Огай. На второстепенные партии претендуют Тимофей Трибунцев, Максим Стоянов и Антон Артемьев. В проекте, на данный момент, заинтересованы онлайн-кинотеатры Wink и Start.

Комедия ДЖЕНТЛЬМЕН НЕУДАЧИ («Проспект Мира») расскажет о мальчике с сахарным диабетом, мечтающем вывести новый вид меда. Однажды в его дом попадает неудачливый преступник (Иван Добронравов), за которым гоняется отец ребенка, полицейский (Гоша Куценко). Это станет началом неожиданной дружбы. Режиссером картины выступит Данил Акутин, а художественным руководителем и генеральным продюсером – Антон Богданов. Дистрибьютором станет компания «Каро Премьер».

Заключительным проектом питчинга стала экшн-драма ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ («Студия+1»). По сюжету главная героиня страдает от парня-абьюзера и выдумывает свой виртуальный мир, чтобы дать отпор обидчику. Главные роли в картине исполнят Ирина Паутова («Ландыши», «Игры») и Григорий Верник. Автором сценария и режиссером выступает Егор Солдатенков. За компьютерную графику будет отвечать студия Trehmer (ЗЛОЙ ГОРОД, ОГНИВО, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ). В числе референсов авторы называют ХАРДКОР, МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ. Партнерами станут телеканал «2х2», VK и дистрибьютор «НМГ Кинопрокат».