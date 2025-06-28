«Паразиты» признаны лучшим фильмом XXI века по версии Голливуда

В опросе The New York Times приняли участие более 500 профессионалов индустрии

Газета The New York Times опубликовала топ-100 лучших картин XXI века, составленный на основе опроса голливудских профессионалов.

Лидером чарта стала черная комедия ПАРАЗИТЫ Пон Джун Хо, вышедшая на экраны в 2019 году. Напомним, что южнокорейская картина стала первым фильмом на иностранном языке за всю историю Киноакадемии, получившем главный «Оскар».

Отмечается, что бюллетени для голосования были разосланы более чем 500 режиссерам, актерам и другим представителям киноиндустрии. Единственное условие выбора – это должны быть полнометражные фильмы, вышедшие на экраны США с 1 января 2000 года или позже.

Топ-20 лучших фильмов XXI века от The New York Times

1. ПАРАЗИТЫ

2. МАЛХОЛЛАНД ДРАЙВ

3. НЕФТЬ

4. ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ

5. ЛУННЫЙ СВЕТ

6. СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО

7. ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУМА

8. ПРОЧЬ

9. УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ

10. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

11. БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ

12. ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

13. ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

14. БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ

15. ГОРОД БОГА

16. КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН

17. ГОРБАТАЯ ГОРА

18. И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ

19. ЗОДИАК

20. ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ

Чарт целиком доступен на официальном сайте издания.

Фото: кадр из фильма ПАРАЗИТЫ