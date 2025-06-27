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Предварительная касса четверга: в лидерах вновь «На деревню дедушке» и «Материалистка»

Автор: Георгий Романов

27 июня 2025

В топ-10 попали три новинки

Согласно предварительным данным, первые две строчки чарта вновь остались за холдоверами НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ (CAO) и МАТЕРИАЛИСТКА (VLG), которые записали на свой счет еще примерно 14 и 10 млн рублей соответственно. 

Лучшей новинкой четверга стал комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (АК), расположившийся на пятой строчке чарта. Заработанные релизом 3,5 млн рублей должны превратиться в 18-20 млн рублей к концу недели.

Шестое место таблицы занял американский хоррор РИТУАЛ (VLG). Фильм с Аль Пачино освоил около 2,7 млн рублей в первый день проката, что по итогу уикенда может дать 13-15 млн рублей.

Еще одной новинкой, попавшей в топ-10, стала семейная комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (NKI) – лента пополнила свою копилку на 2,1 млн рублей. Подобный старт позволяет рассчитывать на сборы в районе 12-13 млн рублей за четыре дня проката. 

Фото: кадр из фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

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