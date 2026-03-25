Disney разорвал с сделку с OpenAI на фоне закрытия платформы Sora

Автор: Илья Кувшинов

25 марта 2026

О соглашении двух сторон было объявлено в декабре 2025 года

Неожиданная новость пришла со стороны OpenAI – ИИ-компания под управлением Сэма Альтмана приняла решение закрыть свою нейросетевую платформу для генерации видео Sora.

По информации The Hollywood Reporter, на фоне случившегося Walt Disney Studios разорвала свой контракт с OpenAI, который оценивался в $1 млрд. Планировалось, что, помимо инвестиций в компанию, студия позволит пользователям Sora создавать видео для соцсетей с использованием более чем 200 персонажей Marvel, Pixar и ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.

Напомним, что видеогенератор получил отдельное приложение прошлой осенью. Инсайдеры утверждают, что Альтман и его команда не планируют уходить из сферы генерации ИИ-видео, однако в данном случае – они стали жертвами собственных амбиций. В частности, одной из проблем называется, что Sora пожирает вычислительные ресурсы в разгар конкуренции с другими корпорациями.

