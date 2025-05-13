Названы победители XII премии АПКиТ
Лучшим фильмом был назван «Сто лет тому вперед»
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила лауреатов своей XII премии.
Лучшими полнометражным художественным фильмом был назван СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД Александра Андрющенко.
Победителями в сериальных категориях для онлайн-кинотеатров стали «Трасса» и «Внутри убийцы».
На церемонии были вручены несколько специальных призов. Среди них – Специальный приз за вклад в развитие социально значимого контента, который вручили генеральному директору «Национальной Медиа Группа» Светлане Балановой, а также Специальный приз за многолетнее педагогическое мастерство и обучение успешных кадров, которого удостоились Владимир Хотиненко и Владимир Фенченко.
Полный список победителей
• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий) – «Трасса»
• Лучший онлайн-сериал (1–6 серий) – «Внутри убийцы»
• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий) – «Невский. Близкий враг»
• Лучший телесериал (5–19 серий) – «Комитет»
• Лучший мини-сериал на ТВ (1–4 серии) – «Изгой. Нечисть»
• Лучший комедийный сериал – «Инспектор Гаврилов»
• Лучший полнометражный художественный фильм – СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
• Лучший актер сериала – Алексей Гуськов («Золотое дно»)
• Лучшая актриса сериала – Юлия Снигирь («Золотое дно»)
• Лучший актер второго плана в сериале – Роман Мадянов («Алла-Такси»)
• Лучшая актриса второго плана в сериале – Екатерина Стулова («Инспектор Гаврилов»)
• Лучший документальный фильм – АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. ПО САМОМУ КРАЮ
• Лучший документальный сериал – «Тайны Карениной»
• Лучший анимационный сериал – «Три кота»
• Лучшая режиссерская работа – Клим Козинский («Первый номер»)
• Лучшая сценарная работа – Олег Маловичко («Трасса»)
• Лучшая операторская работа – Батыр Моргачев («Трасса»)
• Лучшая работа кастинг-директора – Татевик Залинян («Золотое дно»)
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Тимур Эзугбая («Плевако»)
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу – Владислав Вдовин («Комбинация»)
• Лучшая работа художника-постановщика – Сергей Иванов («ГДР»)
• Лучшая работа художника по костюмам – Владимир Никифоров («Плевако»)
• Лучшая работа художника по гриму – Айгуль Хабирова и Оксана Деревянко («Последний богатырь. Наследие»)
• Лучшая работа режиссера монтажа – Алексей Кумакшин («Дайте шоу»)
• Лучшие визуальные эффекты – компания Film Direction («Последний богатырь. Наследие»)
• Специальный приз за создание документального фильма глазами очевидца» – У КРАЯ БЕЗДНЫ. БИТВА ЗА МАРИУПОЛЬ
• Специальный приз АПКиТ за многолетнее педагогическое мастерство и обучение успешных кадров –Владимир Хотиненко и Владимир Фенченко
• Специальный приза за вклад в развитие социально значимого контента – Светлана Баланова («Национальная Медиа Группа»)