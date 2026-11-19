Тотал бокс-офиса составил $2,5 млрд

Согласно данным, представленным на отраслевом симпозиуме Blumhouse Atomic The Business of Fear, мировые сборы фильмов ужасов достигли $2,49 млрд, что на 8% превышает прошлогодний результат ($2,3 млрд).

Около половины этой суммы пришлось на проекты Blumhouse Atomic, образованной в результате объединения Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана. Среди главных хитов – ОБСЕССИЯ ($524,4 млн), ставшая самым кассовым фильмом в истории Focus Features, и ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ ($400 млн), установившее аналогичный рекорд для A24. Также в числе лидеров – АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ ($172 млн), ЧУЖАЯ МАМА ($120 млн) и МУМИЯ ($90,5 млн).

По посещаемости кинотеатров хорроры стали единственным жанром, показавшим рост относительно 2025 года (+7%). Для сравнения, романтические комедии потеряли 78% аудитории – это самое значительное падение среди игровых жанров. Кроме того, половина представителей поколения Z предпочитает смотреть фильмы в кинотеатрах.

Президент Blumhouse Atomic Абиджай Пракаш также привел показатели соотношения кассовых сборов к производственным бюджетам: для ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ этот показатель составил 40:1 (при бюджете $10 млн), а для ОБСЕССИИ – 670:1 (при бюджете $750 тысяч).

Фото: кадр из фильма ОБСЕССИЯ