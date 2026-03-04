top banner

Сценарист «Щенячьего патруля» поработает над «Лесовичками»

Автор: Илья Кувшинов

4 марта 2026

Мультсериал станет первым оригинальным анимационным проектом «ON медиа»

Один из сценаристов мультсериала «Щенячий патруль» Джеймс Бэкшелл вошел в команду первого оригинального анимационного проекта «ON медиа» – экранизации серии книг «Лесовички».

Произведения Татьяны Смирновой дебютировали в книжном сервисе «Строки» (входит в «МТС Медиа») в прошлом году и очень быстро стали популярными среди юных читателей. По сюжету, похожие на болотные кочки существа живут в лесу и попадают в разные ситуации, знакомые каждому ребенку.

Ожидается, что Бэкшелл выступит консультантом мультсериала. Ранее зарубежный кинематографист уже работал на детском мультсериале «Мастер Витя и Робот» от студии «Рокет Фокс», которая выступает партнером «ON медиа» на «Лесовичках».

Дата премьеры мультсериала пока не называется.

Фото: пресс-служба КИОН

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Горничная» и «Рыцарь семи королевств» стали самыми популярными проектами у пиратов в феврале
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сказка о царе Салтане» выигрывает третью неделю подряд
Подробнее
«Союзмультфильм» начал трансформацию из анимационной студии в бренд-холдинг
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 23 февраля – 1 марта 2026 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках марта
Подробнее
Минкультуры определило получателей субсидии на обеспечение проката и проведение киномероприятий
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сказка о царе Салтане» вновь первая
Подробнее
КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Российские власти определились со сроками блокировки Telegram
Подробнее
В Таиланде покажут новинки российского кино
Подробнее
Премия «Ника» объявила номинантов за 2025 год
Подробнее
Касса четверга: лучшая новинка начала прокат с пятого места
Подробнее
Netflix выходит из переговоров насчет покупки Warner Bros. Discovery
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Кутюр»
Подробнее
Недетское кино: итоги российского онлайн-проката в январе 2026 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26 февраля - 1 марта
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «К себе нежно»
Подробнее

Новости по теме

КИОН рассказал о новинках марта
Подробнее
Количество пользователей онлайн-кинотеатров в России превысило 75 млн человек
Подробнее
КИОН рассказал о новинках февраля
Подробнее
КИОН рассказал о новинках января
Подробнее
КИОН рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее