Сценарист «Щенячьего патруля» поработает над «Лесовичками»

Мультсериал станет первым оригинальным анимационным проектом «ON медиа»

Один из сценаристов мультсериала «Щенячий патруль» Джеймс Бэкшелл вошел в команду первого оригинального анимационного проекта «ON медиа» – экранизации серии книг «Лесовички».

Произведения Татьяны Смирновой дебютировали в книжном сервисе «Строки» (входит в «МТС Медиа») в прошлом году и очень быстро стали популярными среди юных читателей. По сюжету, похожие на болотные кочки существа живут в лесу и попадают в разные ситуации, знакомые каждому ребенку.

Ожидается, что Бэкшелл выступит консультантом мультсериала. Ранее зарубежный кинематографист уже работал на детском мультсериале «Мастер Витя и Робот» от студии «Рокет Фокс», которая выступает партнером «ON медиа» на «Лесовичках».

Дата премьеры мультсериала пока не называется.

Фото: пресс-служба КИОН