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Министерство культуры и Фонд кино поделились планами развития Центров документального кино «Форпост»

Автор: БК

2 июня 2025

В 2024 году ведомства запустили два таких центра

В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная программе создания Центров документального кино «Форпост» на новых территориях России. В прошлом году Фонд кино по инициативе Министерства культуры РФ запустил два таких центра, в ДНР и ЛНР. В обозначенные перед ними задачи входит возрождение традиций отечественного документального кино и стимулирование создания картин на тему СВО.

По словам заместителя директора Департамента кинематографии и цифрового развития Анны Яриной, в этом году планируется открытие центра в Севастополе, а в 2026-м – в Запорожских и Херсонских областях.

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов заметил, что любое юридическое лицо, желающее снять документальный проект об СВО, может обратиться в «Форпост» за поддержкой – ее объем лимитирован 5 млн рублей. Срок подачи заявок не ограничен, результаты будут подводиться раз в несколько месяцев. Также центры документального кино будут поддерживать проекты, создающиеся при государственном финансировании – для них будет обеспечиваться материально-техническая база и административное сопровождение.

Физическим лицам предлагается инструмент поддержки в виде «Сценарной командировки», которая предполагает посещение новых территорий с целью сбора материалов для фильма. Прием заявок уже открыт.

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