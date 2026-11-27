Ранее он занимал должность заместителя Министра просвещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Желонкина заместителем министра культуры РФ.

Отмечается, что в ведомстве он будет курировать библиотечную и научную деятельность, информационную политику и вопросы развития творческих (креативных) индустрий.

Владимир Желонкин окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, работал в «Коммерсанте» с 2013 года. В 2016 году был назначен гендиректором, спустя еще два года – главным редактором издательского дома. Покинул его он в августе 2024 года. Затем Желонкин перешел в Министерство просвещения РФ, где занимал должность советника, а с 2025 года – заместителя Министра просвещения Российской Федерации.

Фото: официальный телеграм-канал Минкультуры