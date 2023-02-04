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Издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг

Автор: БК

4 февраля 2023

Издательство планирует покрывать до 25% бюджета будущих фильмов

Издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации книг российских авторов, сообщает РБК.

Предполагается финансирование экранизации книг, которые выпускаются самим издательством. На первый проект планируется выделить 200 млн рублей. В дальнейшем группа планирует покрывать до 25% стоимости кинопроизводства. Для финансирования будут использованы средства управляющей компании группы, для которой это будут первые инвестиции в съемки кино.

Список проектов, которые получат финансирование, пока не сформирован. Потенциальные экранизации будут определяться по результатам питчингов, которые пройдут уже в феврале. Отбирать проекты будет жюри, в которое войдут представители онлайн-платформ и киностудий, среди которых Premier, Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studio и другие. Всего ожидается рассмотрение 26 заявок.

Проекты, которые получат финансирование от «Эксмо-АСТ», должны быть реализованы в течение года. Деньги будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе.

«Эксмо-АСТ» - крупнейшая в России издательская группа по объему непериодических изданий. В ее состав входят «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и другие.

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