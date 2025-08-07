top banner
В России появится сервис для маркировки нейросетевого контента

Автор: Илья Кувшинов

7 августа 2025

В первое время он будет работать только для ИИ «Яндекса»

«Яндекс» совместно с Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) разрабатывает систему маркировки для фото-, видео- и аудиоконтента, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что речь идет не о каком-то видимом водяном знаке, а о микроскопическом артефакт‑маркере, который был бы заметен анализатору, но не человеческому глазу. Сроки пока не уточняются.

Помимо этого, «Яндекс» разрабатывает сервис по распознаванию подобной маркировки, однако предполагается, что он будет работать только для контента, созданного нейросетями корпорации. Чтобы сервис мог распознавать картинки или видео, созданные при помощи ИИ-моделей других компаний, должен быть создан отраслевой стандарт генерации контента.

«Сбер», в свою очередь, не ответил «Ведомостям» на вопрос – планирует ли компания внедрять сервис «Яндекса» (или другой похожий на него) в нейросеть Kandinsky для маркировки контента.

Эксперты подчеркивают, что у «Яндекса» нет влияния на созданные вне России нейросети, поэтому речь скорее идет об отечественных стандартах, которые будут внедрены на федеральном уровне совместно с инструментами регулирования.

Фото: Freepik

