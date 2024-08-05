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Историческая драма от продюсеров «Жанны Дюбарри» откроет кинофестиваль в Локарно

Автор: Илья Кувшинов

5 августа 2024

С российской стороны к производству проекта присоединилась кинокомпания Russian World Vision

Организаторы 77-го Международного кинофестиваля в Локарно представили фильм открытия смотра – им стала историческая драма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ.

Лента с Гийомом Кане и Мелани Лоран в главных ролях рассказывает о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты перед казнью.

С российской стороны к производству проекта присоединилась кинокомпания Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным. Также сопродюсерами картины выступили основательницы кинопрокатной компании Must See Magic Film — Ксения Мельниченко и Сэлма Агрба.

77-й кинофестиваль в Локарно пройдет с 7 по 17 августа.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ КОРОНЫ

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